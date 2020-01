Porniti spre munte? Acum va puteti lua si schiurile in tren, gratuit, la clasa a doua

Pe de alta parte, compania recomanda celor care merg cu trenul la final de saptamana in statiunile montane sa achizitioneze "Biletul de weekend", pentru a obtine reduceri de la 15% pana la 35% pe orice ruta tur-retur, cu orice tip de tren, la clasa 1 sau la clasa a 2-a (vagon clasa sau cuseta), in functie de numarul weekend-urilor alese dintr-o luna (2, 3 sau 4), conditia fiind ca ruta sa fie aceeasi.Astfel, folosind "Biletul de weekend", un bilet Bucuresti - Brasov poate ajunge la 32,95 de lei, in loc de 48,60 lei - pretul standard la tren Interregio. De asemenea, un "Bilet de weekend" poate ajunge la pretul de 12,90 de lei pentru traseul Bucuresti - Predeal, in loc de 19,30 lei - tariful standard la tren Regio Expres.Achizitionarea "Biletului de weekend" se poate face numai de la casele de bilete cu emitere in sistem Xsell din gari si agentii de voiaj CFR. A