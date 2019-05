Manhitects lanseaza primul album despre costumul barbatesc: The Art of the Suit

Evenimentul de lansare a albumului a avut loc in atmosfera deosebita oferita de decorul galeriei de arta din Palatul Cesianu - Racovita, in prezenta unui public format din invitati din mediul de afaceri, avocatura, sport si mass-media."Albumul The Art of the Suit a fost realizat pentru a intampina nevoia barbatilor din zonele de business de a cunoaste si intelege cultura vestimentara masculina. Este conceput sa cuprinda toata informatia de care are nevoie un barbat ca sa isi sustina deciziile legate de costumul pe care il poarta. Pana in prezent, nu a fost lansat niciun alt material similar in Romania, cu exceptia traducerii, in 2009, a cartii lui Bernhard Roetzel - Gentleman. A Timeless Guide to Fashion. Manhitects este un serviciu de arhitectura de imagine masculina, construit pe know-how-ul culturii vestimentare si are rolul transmiterii acestuia catre client. Albumul The Art of the Suit vine in sprijinul activitatii noastre de educatie vestimentara", declara Mihai Irimia, cofondator al Manhitects.Albumul a fost realizat de catre echipa Manhitects, in colaborare cu parteneri din Italia, Germania si Marea Britanie si cu participarea domnului Bernhard Roetzel, cel mai cunoscut autor de cod vestimentar la nivel mondial. Prefata lucrarii este scrisa chiar de catre domnul Roetzel care, prin experienta sa si a numeroaselor colaborari cu cei mai importanti designeri si croitori din intreaga lume, inclusiv cu cei ai Casei Regale a Marii Britanii, este considerat o autoritate in domeniu.Autorii vin catre barbatii care vor sa descopere "arta vestimentara masculina" cu informatii despre istoria costumului barbatesc, despre diversele stiluri vestimentare, despre codurile formale si accesorii.Compania Manhitects a fost infiintata in anul 2017 si ofera servicii internationale de arhitectura de imagine masculina. Confectionarea elementelor vestimentare este realizata de catre echipa companiei, care isi are sediul in Bucuresti, iar materialele provin de la cele mai importante tesatorii din Anglia si Italia. Hainele sunt realizate pe tiparul fiecarui client, astfel incat tinutele create sunt unice. Confectionarea este realizata traditional, prin coasere, ceea ce, pe langa un nivel de calitate ridicat, le permite celor de la Manhitects sa ofere garantie pe viata pentru produsele sale.