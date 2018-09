Invata ce incaltaminte sa porti in functie de jobul pe care il ai

Secretara

Mai ales daca faci parte dintr-un colectiv nou, ca de exemplu un nou loc de munca, trebuie sa acorzi o atentie mai mare la detalii decat de obicei. Este foarte greu, chiar imposibil sa cunosti o persoana dupa ce ati schimbat doar cateva cuvinte, asa ca asigura-te inca de la inceput ca ai o imagine potrivita jobului tau sau, cel putin, potrivita modului in care iti doresti sa fii privita.Una dintre cele mai mari dileme ale femeilor este ce incaltaminte sa poarte la locul de munca. Iata cateva sugestii in functie de jobul pe care il ai:Daca nu lucrezi in domeniul modei, jobul de secretara presupune acelasi dress code indiferent de profilul firmei unde lucrezi. Tu reprezinti imaginea firmei, ceea ce inseamna ca trebuie sa te asiguri ca ai o prezenta impecabila care sa transmita profesionalism si eleganta.Reteta sigura pentru un astfel de job sunt camasile albe, fustele negre creion, de lungime medie, clasicele little black dress si sacourile cu un croi cat mai simplu.In ceea ce priveste incaltamintea, este recomandat sa porti tocuri, insa poti sa apelezi la un mic truc pe care doar tu sa il stii - tine sub birou o pereche de balerini comozi pe care sa ii incalti dupa program sau in momentele cand trebuie sa lucrezi la laptop.Mediul de lucru al unui jurnalist este mult mai permisiv decat in cazul unei secretare. De aceea, si vestimentatia pe care o adopti poate sa varieze mult mai mult. Desigur, revenim la aceeasi idee - daca faci parte din echipa unei reviste de moda cunoscute, tinutele tale trebuie sa fie intotdeauna in pas cu cele mai noi tendinte in moda.In ceea ce priveste incaltamintea, confortul nu este primul aspect de pe lista de prioritati, ci stilul. Poti purta de la pantofi stiletto pana la cizme extravagante, realizate din piele metalizata sau croco, pantofi sport cu detalii pretioase sau botine. In caz contrar, poti sa rasufli usurata.Poti purta de la balerini, la pantofi sport. Esential este sa te simti confortabil pentru ca vei fi intr-o miscare continua, atat pe teren, cat si in redactie.Daca esti model, aspectul fizic este foarte important, mai ales daca vrei sa fii cat mai apreciata in randul fanilor si sa primesti cat mai multe contracte. Alege intotdeauna incaltaminte cu toc care sa iti puna in evidenta feminitatea si formele superbe.De exemplu, daca urmeaza sa intalnesti un client nou, este recomandat sa alegi o pereche simpla de pantofi stiletto si haine cat mai simple, fara prea multe accesorii care sa atraga prea mult atentia. In schimb, in cazul unui shooting, poti purta cizme extrem de lungi care se muleaza perfect, pantofi cu platou si botine extravagante.Desigur, nu toate modelele trebuie sa se preocupe de acest aspect. De exemplu, modelele de la Studio20 se bucura de o garderoba impresionanta, care le asigura intotdeauna acestora o aparitie de exceptie.Mai mult decat atat, fetele sunt consiliate de specialisti in domeniul fashion. Acestea invata cum sa se prezinte mereu impecabil in societate si cum sa isi adapteze tinuta in functie de fiecare situatie in parte.Stii cum se spune: spune-mi ce pantofi porti ca sa iti spun cine esti. Alege-ti cu atentie incaltamintea si bucura-te de aprecierea celor din jur.