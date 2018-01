Cum sa-ti maresti garderoba cu lucruri de top fara a cheltui prea mult?

Daca te incadrezi in categoria celor care nu sunt dispuse sa dea sume foarte mari pe o haina eleganta, dar care apreciaza lucrurile de foarte buna calitate, alegand totusi sa renunte la a o achizitiona, considerand ca alte cumparaturi au prioritate, ai la indemana o varianta care te va ajuta sa impusti doi iepuri de-o data, adica sa iti completezi garderoba cu lucruri exclusiviste fara a plati un pret pe care il considerati cam piperat.Astfel, nefiind genul care sa capituleze imediat in fata unei rochii de seara irezistibile si sa-si doreasca sa o aiba cu orice pret, cu siguranta dispui de un plus de rabdare, asa ca cel mai potrivit este sa astepti perioadele de reduceri, la care se aliniaza marile magazine, la final de sezon, pentru a face loc in vitrine si pe rafturi modelelor din noile colectii.In acest mod, rabdarea va va fi recompensata, iar acele piese vestimentare vor putea fi achizitionate cu discount-uri semnificative.Este un bun moment pentru a cumpara rochii elegante, care doar in urma cu putin timp aveau preturi cu 15, 20, 30 sau chiar cu 50 la suta mai mari si care te vor ajuta sa stralucesti la evenimentele special la care vei participa, iar vesnica problema a alegerii unei tinute deosebite isi va gasi rezolvarea rapid, gratie unei investitii foarte bune.Ideal ar fi sa optezi, atunci cand vei verifica ofertele cu reduceri, fie din magazinele traditionale sau a celor online, pentru acele piese clasice, care nu vor fi afectate prea curand de capriciile trendurilor din moda, care se succed cu rapiditate.De aceea, indreapta-ti atentia catre piese elegante, realizate din materiale de cea mai buna calitate, care cu greu se demodeaza, precum tesaturi fine, matasuri naturale, catifea, voal diafan, tul, danteluri, broderii delicate, tafta, organza, cu aplicatii si insertii fine si care vor putea fi accesorizate usor, cu bijuterii pretioase.