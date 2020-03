Tricoul personalizat, un articol vestimentar care poate da personalitate tinutelor tale

(P)

La prima vedere, pare o combinatie neobisnuita, insa, alaturi de accesoriile potrivite, se poate transforma in solutia ideala. Mai jos detaliem cateva dintre regulile de care ar trebui sa tii cont pentru ca efectul sa fie cel scontat.Pentru ca profesionalismul tau sa nu aiba de suferit de pe urma acestei alaturari mai neobisnuite, am pregatit cateva recomandari legate de modalitatile prin care poti include cu succes elementein tinutele business sau office.Daca vorbim de corporatii, atunci cu siguranta vei putea purta o asemenea combinatie cu ocazia, o zi destinata, de regula, tocmai tinutelor mai lejere. Cum ai putea integra, deci, tricoul cat mai bine in outfit-ul tau? De exemplu, purtandu-l pe sub un sacou clasic.Pentru a nu da gres, incearca sa alegi unul in nuante de alb, bej, navi, pastel, gri sau in dungi - aceste optiuni cromatice sunt cele pe care le poti asorta cel mai usor altor piese vestimentare.O alta varianta ar fi sa-l imbraci cu o fusta clasica sau cu pantaloni simpli, insa in acest caz ai grija sa accesorizezi tinuta cu o esarfa, cu o brosa sau cu bijuterii, pentru a nu cadea in extrema casual.Formula tricou + sacou este un mix eclectic, o fractura de stil interesanta, care combina intr-un mod fericit eleganta cu originalitatea pe care ti-o doresti.Poti opta, de exemplu, pentru un sacou navi sau bleumarin, pe care sa-l asortezi cu un tricou cu taietura in "V", cu margele mari (in aceeasi nuanta navi), pantofi cu toc din piele intoarsa gri si cu o pereche clasica de pantaloni gri. Combinatiile sunt infinite si depind doar de imaginatia si gusturile tale.In acest caz specific, ne referim la modelele care ies din zona croielii clasice. Iti recomandam sa incerci, de exemplu, tricouri personalizate in culori pastelate sau cu imprimeuri discrete, cu decolteu rotund sau in forma de "V", care pot fi bagate in pantaloni, cu maneci bufante sau maneci clapeta, cu jabou sau cu diverse alte aplicatii si insertii interesante din piele sau materiale contrastante.Un asemenea model cu design interesant permite alaturarea unei tinute office si nu contrasteaza prea mult cu aceasta. Ai mai putea incerca sa-l asortezi cu o fusta in carouri (eleganta) sau cu o pereche de pantaloni din stofa (cu talie inalta). In acest caz, articolul vestimentar nu ar trebui purtat peste fusta/pantaloni, pentru ca ar stirbi nota formal eleganta a outfit-ului.Combinatia tricou + cardigan poate fi salvatoare chiar si pentru zilele cand ai o intalnire cu un client sau o sedinta mai formala si nu stii cum sa te imbraci. O pereche de pantaloni clasici, un cardigan simplu si un tricou personalizat cu un mesaj oarecare pot sa iti transforme tinuta dintr-una banala, de birou, intr-una confortabila, eleganta si in acelasi timp care sa le spuna ceva despre tine celor din jur.Ai mare grija, totusi, la accesoriile din piele: cureaua, geanta si incaltamintea ar trebui sa se situeze intr-o zona eleganta, pentru a contrabalansa nota casual pe care o aduce cu sine tricoul.