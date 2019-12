Comportamentul de tip "Dl Goe", un strigat de ajutor! Parenting, cu Manuela Balaban

Face obraznicie dupa obraznicie, se poarta nerespectuos cu cei din jur, nu il mai impresioneaza nimic, nu mai apreciaza cadourile primite, etc. Care este de fapt mesajul pe care il transmite un copil cu un comportament de tip dl Goe? Ei bine, acesta este modul lui prin care cere ajutor!Care sunt comportamentele celor din jur care duc la aceste reactii ale copilului?Cand copilul are tot ce isi doreste, ATUNCI cand isi doreste, i se pare normal sa aiba ceea ce are si implicit nu il va mai bucura nimic. De altfel acest lucru se intampla si in cazul adultilor, doar priveste spre nume mari de la Hollywood care au tot ce isi doresc, dar si-au pierdut motivatia de a trai si intra in depresie.Din pacate, in zilele noastre, parintele este nevoit sa munceasca mult, poate are 2-3 joburi si nu mai acorda timp copilului.Femeile, din dorinta lor de a fi egale cu barbatii, uita de atributiile lor. A fi gospodina, pentru unii, a devenit peiorativ si fac tot posibilul sa externalizeze acest serviciu inlocuindu-l cu diverse businessuri, iar in acest timp, cel ce pierde este tot copilul.El nu e implicat in treburile casnice, nu petrece timp cu mama care devine tot mai masculina, mai mult decat atat, ea simtindu-se vinovata, ii ofera TOT ce acesta isi doreste. Acest TOT nu va inlocui nicioata lipsa de conectare cu parintele.Pe langa faptul ca pe copil nu il mai bucura nici un cadou, este foarte posibil el sa adopte un comportament de tip "dl Goe" tocmai pentru a atrage atentia parintelui, atentie de care are atata nevoie!Daca o primeste, este multumit, orice fel de interactiune este mai bine decat nimic.In schimb, sunt parinti care ignora complet obrazniciile, exact ca si parintii lui Goe, ca doar "e copil" si aici este o mare problema. El este copil si da, are voie sa faca, dar tu esti adult si nu ai voie sa nu il corectezi! Stiu ca este dificil sa educi, ca implica timp si energie, ca este necesar sa testezi mai multe variante pana ajungi la cea castigatoare insa asta este educatia. Copilul creste oricum, insa pentru educatie este nevoie de implicarea ta!Educatia moderna este adesea inteleasa gresit. Sa nu ii spui " NU" copilului, sa nu ii interzici lucruri, ci sa il lasi sa experimenteze orice, sa nu ii mediezi conflicte, etc. Totul tine de echilibru.Cuvantul "NU" face parte din vocabularul limbii romane si este normal sa il folosesti fara sa faci abuz si intotdeauna cel mic sa stie care este motivul pentru care nu este lasat sa faca ceva.Nu are de unde stii cum sa medieze conflictele si te trezesti la 3 ani ca ii scoate ochii altui copil. Este esential sa invete din propria experienta insa cu ce pret? Cat va plati pana se va prinde cum e cel mai sanatos sa procedeze?De asemenea nici exemplul parintelui nu este prea evident pentru ca nu ne certam zilnic, deci are nevoie sa invete cum sa medieze un conflict si abia dupa sa fie lasat singur sa faca asta.👉Impune limite cu blandete si totodata cu fermitate, cum bine spune Urania Cremene. Limitele nu te fac un parinte mai putin bun, in ciuda a ceea ce ar putea spune cel mic, ba din contra.Limitele te fac un parinte responsabil care ii ofera copilului o educatie sanatoasa.sau cand ajungi in mijlocul unui ocean, la orizont vezi doar apa si nu ai nici macar o busola.Esti dezorientat, mergi cu teama, nu stii daca drumul duce unde doresti.Foloseste expresii precum:👉Ajuta-l sa pretuiasca experientele in detrimentul lucrurilor materiale printr-un exercitiu simplu: seara, la culcare cere-i sa enumere 3 activitati din ziua respectiva pentru care este recunoscator.👉Petrece timp cu el, timp in care sa uiti de telefon si de orice alta activitate a ta. Fii acolo, fii cu el, implica-te cu totul in joc, s-ar putea chiar sa iti placa;👉Bucurati-va impreuna de un fulg de nea, de turta dulce, faceti decoratiuni de Craciun, asteptati-l cu entuziasm pe Mos, discutati despre scrisoarea pe care ati scris-o si voi, nu doar copilul.Nu asteptati sa vina momentele frumoase, construiti-le voi!Alege constient cum vrei sa traiesti!