Despre sarbatori cu dragoste

Sunt momente in care, gandindu-ne la ceea ce ne asteptam sa ne aduca anul care tocmai trece, putem simti un sentiment de dezamagire sau de melancolie. Pentru ca intotdeauna ne gandim la momentele ce puncteaza trecerea timpului intr-un mod mai special.Astfel, ziua de nastere, implinirea unei perioade de cand suntem impreuna alaturi de partenerul de viata, ziua numelui sau trecerea unui an sunt tot atatea sanse pe care ni le oferim pentru a ne realiza visele cele mai frumoase sau dorintele cele mai arzatoare.Pentru a ne simti cu adevarat bine avem nevoie sa ne hranim mintea si inima cu tot ceea ce am reusit sa realizam mai bun si mai frumos in viata noastra sau in vietile celorlalti.Mireasma primului colt de iarba ivita in primavara ce pare ca tocmai a trecut, de sub patura groasa de zapada. Minunea rasaritului de soare, ce iesea cu sfiala din marea ce mare, pentru a te face apoi sa te ascunzi sub orice umbra ivita in cale. Un zambet surprins cu coltul ochiului, la vecina din metrou sau torsul pisicii pe care ai tinut-o in brate in drumul spre lucru.Lucrurile mici, ca niste licurici intr-o noapte senina de vara, sunt cele care ne ajuta sa ne pictam viata pe care ne-am dorit-o. Poate nu am avut intotdeauna la indemana culorile potrivite, insa, odata cu trecerea anilor, putem descoperi o pata de culoare in orice.Pentru ca tocmai aceasta este filosofia unei vieti implinite. Aceea de a incerca sa vezi frumosul din viata ta.Si, crede-ma pe cuvant, ca oricat de amarat sau melancolic te poti simti cate o data, o poti face. In fond, creierul este ca un copil de 5 ani alintat in exces, ce isi doreste sa i se intample doar ceea ce crede el de cuvinta. Daca doresti cu adevarat, mintea iti poate deveni prietena. O poti ajuta sa vada dincolo de rautatile de zi cu zi, dincolo de norii in spatele carora se ascunde soarele.Sarbatorile de iarna vin sa aduca lumina. Beculete colorate, colinde, miros de cozonac, imbratisari si promisiuni sub bradul falnic, impodobit cu grija. Acele luminite colorate nu dispar cand sarbatorile trec. Ele doar se ascund sub geana amintirilor noastre.Va fi deajuns sa inchidem ochii pentru a ne privi sufletul. Acolo vom descoperi magia luminitelor care nu se aprind doar de sarbatori. Acestea sunt toate faptele bune pe care le-am facut. Toate zambetele pe care le-am cules de pe buzele celor dragi, si nu numai.Pentru ca magia este in noi tot timpul. Trebuie doar sa o lasam sa se reverse. Sarbatori fericite!