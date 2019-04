Ingrijirea paliativa - o disciplina medicala nascuta din dorinta de a alina suferinta

Acordarea unor ingrijiri speciale de tip paliativ acestor pacienti reprezinta cel mai bun lucru pe care familia il poate face pentru a imbunatatii calitatea vietii acestora si pentru a-i pregati pentru ultima etapa a vietii.Calitatea acestor ingrijiri este data atat de abordarea medicilor, care trebuie sa fie orientati catre nevoile pacientilor, cat si de abilitatea acestora de a ameliora durerile fizice si psihice ale celor aflati in suferinta.Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, aceste ingrijiri au scopul de a imbunatati calitatea vietii pacientilor afectati de o boala in stadiu terminal sau de boli cronice incurabile.Prin diminuarea durerilor atat la nivel fizic, dar mai ales la nivel psihic, ingrijirile paliative le ofera pacientilor si familiilor acestora alinare si puterea necesara pentru a privi decesul ca pe o etapa normala a vietii.Asadar, personale ce au fost diagnosticate cu boli cronice incurabile sau care au ajuns intr-un stadiu terminal al acestora, dar si cele care sufera de dureri acute in urma unor tratamente complicate, pot beneficia de ingrijire paliativa pentru stadiu terminal sau pentru recuperare.Cel mai mare spital privat de recuperare din tara, Polaris Medical, ofera servicii de inalta calitate in domeniul neurologic (recuperare in urma accidentelor vasculare cerebrale), cardiovascular, psihiatric si al reabilitarii medicale.Prin internarea pacientilor in sectia de Ingrijiri Paliative a spitalului Polaris Medical, familia va beneficia, alaturi de bolnav, de consiliere psihologica, de suport emotional si, uneori, socio-economic si, nu in ultimul rand, de ajutor in acceptarea ideii ca viata are un final.Alaturi de aparatura de ultima generatie pe care medicii spitalului o folosesc pentru tratarea diferitelor afectiunilor, echipa medicala multidisciplinara abordeaza cu seriozitate si profesionalism fiecare pacient in parte. Medicii propun tratamente personalizate si intensive, astfel incat tratamentele sa se realizeze intr-un mod cat mai confortabil pentru pacienti.Serviciile de ingrijire paliativa oferite de Polaris Medical sunt acordate, pe de-o parte, persoanelor carora boala necrutatoare nu le mai acorda nici o sansa, iar, pe de alta parte, celor profund afectati de anumite tratamente.In sprijinul paliativ al bolnavilor sunt necesare rabdarea, calmul, pozitivismul si caldura, comportamente pe care, de altfel, echipa Polaris Medical le considera obligatorii.Bineinteles ca, fiecarui pacient ce se prezinta la spital i se acorda aceeasi atentie, precum si un tratament individualizat. Nu orice afectiune se preteaza insa pentru a fi tratata in departamentul de ingrijiri paliative.Exista o serie de tulburari pe care medicii le incadreaza in categoria "boli paliative":● forme de cancer cu indice de performanta 3 si 4 sau 1 si 2, cu simptome necontrolate sau situatia in care urmeaza un tratament oncologic;● boli cerebrovasculare irecuperabile (accidente vasculare cerebrale, distrofie musculara, scleroza multipla, prezenta escarelor);● dementa avansata sau asocierea patologica;● fractura rau consolidata, anchiloze articulare, fractura pe os patologic;● insuficienta cardiaca stadiu 3 si 4;● boala pulmonara obstructiva cronica stadiu 4;● ciroza hepatica, stadiu final cu insuficienta hepatica;● insuficienta renala cronica, stadiu de dializa;● neuropatii degenerative ale sistemului nervos central;● arteriopatia cronica obliteranta a membrelor inferioare;● boala neoplazica in faze avansate;● durere post amputatie de membre.Fie ca este vorba despre ingrijiri paliative in cancer sau in orice alta boala necrutatoare, pacientii vor resimti urmatoarele beneficii:● alinarea durerii fizice si psihice;● atat pacientii, cat si familiile acestora, ajung sa vada decesul ca pe o etapa fireasca a vietii;● pacientilor li se ofera sansa si, mai ales, sprijinul moral de care au nevoie pentru a trai restul zilelor intr-un mod cat mai frumos si activ posibil;● pacientii vor beneficia de sprijin si suport in context spiritual si psihosocial;● desi cursul bolii nu va fi oprit, aceasta va fi mai usor de suportat si de acceptat.Asadar, sfatul echipei de medici din cadrul spitalului Polaris Medical pentru familiile bolnavilor este sa nu ignore suferinta acestora si sa incerce, pe cat posibil, sa ii faca sa se bucure si sa traiasca activ ultimele zile ale vietii.Pentru ca suferinta emotionala este uneori mai dureroasa decat cea fizica, aceasta necesita un grad mai mare de atentie din partea tuturor celor aflati in jurul suferindului.