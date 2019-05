Solutii si strategii testate care iti pot salva relatia de la un dezastru

(P)

Multi fac acest lucru citind carti si articole, participand la seminarii, mergand la consiliere, observand alte cupluri de succes sau pur si simplu luand lucrurile asa cum vin, pas cu pas.Toate problemele legate de relatii se datoreaza slabei comunicari, potrivit lui Elaine Fantle Shimberg, autorul cartii Blending Families. "Nu puteti comunica in timp ce va verificati telefoanele mobile, va uitati la televizor sau cautati in sectiunea sportiva", spune ea.Mergeti la o intalnire reala unul cu altul, spune Shimberg. Daca locuiti impreuna, puneti telefoanele mobile pe vibratii, puneti copiii in pat si lasati mesageria vocala sa va ridice apelurile.Daca nu puteti "comunica" fara a va ridica vocile, mergeti la un loc public cum ar fi biblioteca, parcul sau restaurantul unde te-ai simti jenat daca cineva te-a vazut tipand.Chiar si partenerii care se iubesc unul pe altul pot avea probleme in viata intima. Mary Jo Fay, autorul cartii "Please Dear, Not Tonight", spune ca lipsa constientizarii sexuale si a educatiei agraveaza aceste probleme.Dar sexul este unul dintre ultimele lucruri pe care ar trebui sa renunti, spune Fay. "Sexul", spune ea, "ne apropie mai mult, elibereaza hormoni care ne ajuta corpul fizic si mental si mentine sanatatea cuplului sanatos".Foloseste-te de jucarii sexuale pentru a-i stimula apetitul si pentru o placere indelungata poti folosi lubrifianti , spune Elaine Fantle Shimberg, autoarea cartii Blending Families.Comunicati cat mai mult, discutati deschis despre orice situatie/problema si faceti lucrurile impreuna, indiferent care ar fi acestea, gasiti pasiuni comune si fiti mai rabdatori si intelegatori unul cu celalalt pentru ca nimeni nu este perfect.