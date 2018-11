Vine Mos Craciun? 5 tipuri de animale pe care copiii le doresc cadou

Iata 5 tipuri de animale pe care si le doresc copiii de Craciun:

Copiii, cei care savureaza cel mai mult aceasta sarbatoare, numara clipele pana la sosirea Craciunului si fac liste lungi cu tot ceea ce isi doresc sa primeasca pentru acest an. Dintre toate tipurile de cadouri pe care le prefera, animalele de companie raman in top.Carui copil nu ii place sa gaseasca sub brad o multime de daruri frumos ambalate, prinse elegant cu panglici rosii? Desi pare un stereotip, totusi bucuria din ziua de Craciun nu este egalata cu nimic altceva in viata celor mici care isi amintesc cu placere momentul in care au primit intr-o cutie mare o pisicuta dragalasa. Cat de tare s-au panicat la gandul ca nu vor sti daca sa ii ofere mancare umeda pentru pisici sau hrana uscata!in topul preferintelor este, prietenul de nadejde al tuturor, dar trebuie sa te gandesti cand vrei sa-l oferi cadou la o rasa care sa dezvolte relatii bune cu cei mici, altfel le-ai putea pune viata in pericol. Din categoria cainilor care iubesc copiii pot fi amintiti: Beagle, Bichon Frise, Bulldog Englez, Dalmatian, Collie, Setter Irlandez etc. Mai ales atunci cand locuiesti la apartament poti opta pentru astfel de rase, prietenoase si jucause;se situeaza, micul ghem de blana care cucereste un copil prin afectiune (nu este adevarat ca ar fi indiferente), frumusete si prin faptul ca sunt mult mai usor de ingrijit decat un caine. Tot ce au de facut cei mici este sa curete litiera, sa le ofere apa si hrana. Din fericire, exista o multime de tipuri de mancare felina in comert, asa ca tot ce au de facut este sa desfaca pliculetele si sa le puna in bolurile pisicutelor;Uneste o alegere mult mai exotica, existand copii care prefera giumbuslucurile acestui animalut dragalas. Intr-adevar, este mai mult de munca cu ingrijirea custii porcusorului, cu hranirea sa si cu mentinerea unei igiene corespunzatoare, dar parintii pot sa foloseasca animalul de companie pentru a invata copilul sa accepte ca are responsabilitati in viata;sunt si ele in randul preferintelor copiilor, destul de excentrici cand vine vorba despre astfel de cadouri de Craciun. Sarpele a inceput sa fie in top 5 al preferintelor, iar parintii au trebuit sa se plieze pe dorintele celor mici, documentandu-se cu privire la riscurile care exista in cazul cresterii unor astfel de animale in locuinta personala. Din fericire, exista specii de serpi deloc periculoase, care pot fi crescute in acvarii speciale, asa ca un parinte iubitor poate satisface si acest capriciu de Craciun al prichindelului sau;reprezinta o alta alegere pentru cei mici, care il roaga pe Mosul sa le aduca un acvariu in acest an. Evident ca pare un cadou costisitor luand in calcul toate echipamentele, dar pentru inceput mamicile si taticii pot achizitiona un bol rotund, de dimensiuni mici, in care sa inoate veseli 2-3 pestisori nostimi.In concluzie, dorintele unui copil trebuie sa fie auzite de parinti deoarece implinirea lor cu ocazia sarbatorilor de iarna ramane memorabila. Cine uita vreodata minunile de Craciun?