5 pasi pentru a avea sarbatori in armonie

Vedem doar vitrinele decorate, strazile frumos luminate, auzim colinde si suntem intr-un film al nostru din care nimeni si nimic nu ne poate scoate. Am vazut insa in jurul meu oameni la care stresul cadourilor, vizitelor, curateniei, preparatelor culinare depasea cu mult bucuria de a asculta colinde.Am ramas fara cuvinte cand am auzit o doamna ca nu ii impodobeste bradul copilului (are 7 ani) decat atunci cand termina curatenia generala.Si o intreb cand va fi acel moment? "A, pai doar nu o fac de acum ca se face mizerie la loc pana de Craciun. Dar in fiecare an am facut asa. Asa facea si mama, nu stiu de ce ma bate acum la cap cu bradul?!?". "AHAAA!!!", zic.... Sigur, fiecare este in realitatea lui. Fiecare dintre noi alege ce vrea sa traiasca si cum.Eu doar am constientizat cat de nocive sunt anumite programe. Cat de mult rau ne putem face datorita rigiditatii. Pana nu demult si eu eram rigida si extrem de atasata de locuri sau obiceiuri. Voiam cumva sa perpetuez un comportament pe care l-am primit din familie. Mi-a fost folositor, insa pana la un punct.Cand am identificat ca nu se mai potriveste cu ceea ce traiesc in prezent alaturi de fiul si sotul meu am decis sa schimb. Nu a fost usor, nu a fost o schimbare naturala, a fost una constienta. Recunosc ca fiul meu m-a ajutat enorm. Copiii sunt conectati la propriile trairi, la propriile nevoi si simtiri. Nu se asociaza cu dogme, bariere sociale, nu vor sa faca pe placul nimanui. Doar sunt.Asadar va propun urmatorii pasi pentru a trai sarbatori in armonie cu voi si cu cei din jur:Intrebati-va inima ce va doriti cu adevarat si faceti o lista. In cazul in care sunt lucruri pe lista care fac rau celor din jur atunci negociati aici. A negocia inseamna ca ambele parti au de castigat, nu uita asta. Spre exemplu daca ai de facut o vizita care nu te incanta insa stii ca cineva va suferi daca nu mergi, atunci propune-ti sa stai un timp limitat acolo, sau sa mergi intr-o anumita zi, sau la o anumita ora, cum te face sa te simti mai confortabil.si nu lucrurile sau credintele dobandite de la familie, societate sau religie. Nu ele te definesc pe tine, tu le definesti pe ele. De exemplu, ce este mai important sa dai cu mopul fix in ziua in care primesti musafiri sau sa fii odihnita si prezenta in interactiunea cu ei si sa ignori o urma care este chiar in fata ochilor tai pe geam? Sa nu mai spun ca uneori anumite vizite sunt anulate, relatiile noastre au de suferit din aceleasi motive: casa nu e aranjata, este dezordine, n-am cumparat desertul perfect, etc. Sigur, aici vorbesc de un comportament obsesiv. Stim cu totii ca a noastra casa ne reflecta sufletul. Cum e in exterior este si in interior, dar asta nu e valabil doar de Craciun . In general, oamenii pretuiesc interactiunea cu oameni si daca nu este asa, te poti intreba: "Ce fel de persoane intra in casa mea? Esti sigur ca astfel de oameni vrei sa ai alaturi?".Iubirea, atasamentul sau respectul nu se arata prin suma cheltuita pe un cadou de sarbatori. Aceste sentimente nu se cumpara. Acest comportament il avem din copilarie cand mesajul perceput de la parinti era: existi pentru mine daca iei note mari, ma multumesti, esti perfect, muncesti din greu, esti puternic, etc. Acum suntem adulti si stim ca putem fi iubiti pentru simplul fapt ca existam. Si pentru ca stim asta putem transmite mai departe acest mesaj. Existenta copilului este suficienta pentru a-l iubi. Iubirea nu are legatra cu educatia. Il iubesti chiar si atunci cand nu esti de acord cu ce face, fie ca vorbim despre un copil sau despre un adult.Dorinta de a organiza cel mai reusit Craciun sau cel mai memorabil Revelion poate amplifica sentimentul de anxietate, neputinta si chiar disperare. Prin urmare, bucuria sarbatorilor se transforma, de fapt, in agonie. Nu toate prajiturile trebuie sa fie facute in casa, nu va observa nimeni ca o camera a locuintei nu este decorata festiv si Mos Craciun nu trebuie sa treaca pe la toate rudele, ci doar sub bradul copiilor.Zi de zi ai un ritm alert, iar cand acestuia i se adauga alte sarcini - cumparaturi, decorarea casei- te poti simti epuizat. Din acest motiv, este nevoie de o planificare prealabila si temeinica a tuturor sarcinilor si obligatiilor. Delega unele sarcini catre membrii familiei si acorda-ti cateva clipe de relaxare, pentru reechilibrarea fizica si psihica. Doar 10 minute pe zi de lectura placuta, ascultat muzica sau meditatie pot face minuni.Asadar, alege constient cum vrei sa petreci de sarbatorile si nu vei fi prins in situatii pe care sa nu stii cum sa le gestionezi. Traieste, frumos! Traieste asa cum iti doresti!Traieste in armonie!Te imbratisez!