Alege constient cum vrei sa traiesti, cu Manuela Balaban: Puterea focusului in realizarea obiectivului propus

De multe ori cand suntem aproape de succes alegem sa renuntam si facem asta tocmai pentru ca nu suntem pregatiti sa primim aceasta realizare. Poate avem anumite limitari din copilarie de genul "nu merit", "nu pot" sau poate doar ne este frica de un esec si renuntam. Insa frica de esec inseamna de fapt frica de succes. Fara un potential esec nu ajungem la succes.In loc sa ne ferim de esec mai bine l-am accepta, ne-am imprieteni cu el si am invata ce are el sa ne transmita. Fiecare asa numita "greseala" vine in viata noastra pentru a ne sustine evolutia. Avem nevoie sa fim deschisi pentru a-i intelege mesajul!Primim mesaje constant. De cele mai multe ori subtile, insa daca nu le vedem ele se intensifica si pot ajunge sa fie de o incarcatura emotionala mare. De exemplu daca nu intelegi o usoara durere care poate insemna sa faci o pauza, sa te odihnesti, este posibil sa iti rupi un picior pentru a fi sigur ca nu te mai deplasezi o perioada.Conexiunea cu propria persoana ori sa traiesti in prezent sunt foarte importante pentru a intelege aceste semne. Asadar, pentru a-ti indeplini obiectivele, iti propun urmatorii pasi:Descifreaza mesajele din spatele senzatiilor pe care le simti in corp. Alege-ti o meditatie ghidata daca esti la inceput, sau pur si simplu stai cu privirea intr-un punct si lasa-ti gandurile sa vina si sa plece. Nu te opri asupra nici unuia dintre ele. Concentreaza-te pe respiratie. Inspira si expira in 4 timpi;Alege un obiectiv si gandeste-te la el. Vizualizeaza-te ca si cand el s-a indeplinit si simte senzatiile prin fiecare celula a corpului tau;Gandeste-te de ce anume ai nevoie pentru a fi cu un pas mai aproape de indeplinirea obiectivului. Nu conteaza ca este un mic pas, conteaza ca el sa existe, sa muti lucrurile in directia dorita, sa transmiti Universului directia in care doresti sa mergi.Fii atent la tot ce se intampla in jurul tau si primeste tot ce este bun si vine catre tine. Primeste si multumeste.Oricat de imposibil ti s-ar parea indeplinirea obiectivului, ai incredere ca la un moment dat el se va indeplini. Nu are importanta daca simti ca ai facut un pas inapoi, fii pregatit sa intelegi mesajul pozitiv pentru acest pas. Fii pregatit sa faci urmatorul pas gigant!Pentru a te sustine sa fii present 100% in identificarea pasilor spre atingerea obiectivului, pentru a alunga orice alt gand care nu iti este de folos in acest moment, iti propun urmatoareaManuela Balaban este consilier pentru dezvoltare personala, coach cu NLP (Programare Neuro Lingvistica) si trainer pentru o viata in armonie. Sustine cu profesionalism, incredere si nonjudecata pe oricine isi doreste sa faca o schimbare in viata sa.Manuela Balaban spune ca: "Indiferent in ce situatie te-ai afla, POTI sa traiesti asa cum iti doresti daca alegi constient cum vrei sa traiesti! Actioneaza!!! Te imbratisez!".