Ce cadouri sa cumperi de Valentine's Day si ce semnificatie au. Sfaturi de la un gift concierge

Fie ca esti adeptul Valentine's Day, fie ca preferi Dragobete, e nevoie sa iti pui imaginatia la lucru pentru un cadou deosebit, pentru cel/cea drag/draga.Am stat la o discutie interesanta cu Elena Miu, gift concierge la magazinul de cadouri My Man , am selectat cele mai oferite cadouri de Ziua Indragostitilor si am interpretat ce sentimente stau in spatele acestora.De asemenea, am profitat de experienta acesteia in oferirea de cadouri si am adaugat cateva idei alternative ceva mai speciale, daca vrei sa optezi pentru ceva mai inedit.Intr-un studiu realizat anul trecut despre preferintele romanilor cand vine vorba de cadourile de Valentine's Day a reiesit ca accesoriile, rezervarile pentru cine romantice la restaurant si obiectele de imbracaminte sunt printre preferinte: 6% dintre ei merg pe accesorii de fashion iar 15,3% au facut rezervari pentru cina la restaurant. Pe locul 3 sunt cadourile precum haine sau incaltaminte, cu 13,7%. Unul din 10 romani face cadou bijuterii persoanei iubite.Haideti sa dezlegam impreuna tainele cadourilor romantice si sa invatam cum sa citim...dedesubturile:"Este un gentleman indragostit. Un tip clasic, care stie ca un astfel de gest nu ar avea pur si simplu cum sa fie trecut cu vederea. Da, este o idee simpla, veche, dar atat de simpla incat nu se va demoda niciodata. Nu inseamna ca nu s-a gandit la cadou, ci ca pur si simplu nu vrea sa dea gres in vreun fel cu tine. Asa ca alege ce e ca la carte.Este insa un cadou temporar, care e mai bine insotit si de un alt cadou, cu mai multa semnificatie. Pentru o relatie mai stabila poate fi un gest dragut in orice alta zi, dar nu de Valentine's, dar pentru o relatie noua poate fi gestul perfect."Un mare DA. Cum spune americanul - You can't buy my love... but you can buy me food.Cinele dragute sunt mereu apreciate.Este un gest practic, pragmatic si.. usor gurmand. Mai mult, arata ca ii place sa petreaca timp cu tine. Si sa te ocupi de rezervarile unei cine nu este un lucru simplu, mai ales intr-o zi ca Sfantul Valentin sau Dragobete; pentru unele locatii, este nevoie de rezervari cu luni in avans. Este un tip de cadou care arata fara niciun fel de ocolisuri grija si interes pentru relatie.Foto: Pexels"Cadoul acesta rafinat adreseaza o singura intrebare: "vrei sa fii iubitul/iubita meu/mea?".Este un cadou intim, cu un mesaj senzual la mijloc.Sunt mai multe tipuri de cosmetice si produse de ingrijire care se pot cumpara de Dragobete, dar un parfum este mai intim decat ele. Sa spunem ca s-ar traduce cu "voi sta in apropierea ta ceva vreme, te voi tine in brate, vom dansa si te voi mirosi tot timpul".Asta inseamna ca esti intr-o relatie stabila si puteti sa planificati deja vacantele si nuntile la care veti merge impreuna", povesteste Gift Concierge-ul de la My-Man.roHainele oferite de Sfantul Valentin au, de asemenea, propriul lor mesaj. Cuplurile tind sa se idealizeze si fiecare partener vede in celalalt cea mai buna versiune care ar putea deveni, inclusiv vestimentar."Poate multi ar spune ca alegerea hainelor pentru partener poate trece ca o modalitate de influentare sau control al stilului. Insa, nu este deloc asa, daca gestul este facut cu masura si frecventa nu atat de mare. Partenerii ne pot vedea in lumini noi, mai bune, la maximum de potential, chiar daca noi nu suntem inca acolo, asa ca este bine sa avem incredere in ei.Acest cadou de Dragobete inseamna un lucru frumos: esti al meu, aici, pentru multa vreme si as vrea sa te pun in valoare. Fie ca asta inseamna un tu mai sportiv, un tu mai elegant sau un tu mai casual.", explica Gift Concierge-ul de la My-Man.roDe Dragobete, in foarte putine cazuri ceasul poate insemna "fii mai punctual"."In cele mai multe cazuri, inseamna ca este timpul sa duceti lucrurile la urmatorul nivel. Nu este important cine il ofera cui: ceasul arata ca esti pregatit sa oferi ceva de valoare unui om valoros pentru tine. In acelasi timp, ceasul simbolizeaza trecerea timpului, ceea ce este foarte important pentru o persoana care doreste sa duca relatia la nivelul urmator", continua Gift Concierge-ul.Aici vorbim mai mult de cadourile domnilor pentru doamne: cercei, bratari sau pandantive/coliere. Acest cadou spune "logodna inainte de logodna". De cele mai multe ori, este bijuteria oferita in dar inainte de inelul cu diamant."Atentie la inele, insa. Daca inca nu esti pregatit sa te logodesti, ai putea sa eviti inelul in ziua de Dragobete - poate transmite mesajul gresit si poti crea asteptari mai mari.Oricum, daca simti ca esti trup si suflet in acea relatie, o bijuterie este un mod romantic si fin de a arata acest lucru - este o promisiunea facuta pe termen lung. Mai ales daca este o bijuterie tip charm, la care poti adauga an de an sau cele in forma de inima (acestea fiind mai potrivite pentru persoanele mai romantice)", a incheiat Gift Concierge-ul de la My-Man.roUnele cadouri din topul de mai sus sunt riscante."Printre cele mai comune faux pas-uri se numara hainele in marimi gresite, paletele de machiaj sau parfumurile care nu sunt pe gustul persoanei iubite. Daca relatia este la inceput de drum si nu cunosti gusturile iubitei/iubitului tau atat de bine, este mai bine sa nu risti. Mai mult, la inceputul relatiei, pot sa fie interpretate ca niste gesturi prin care vrei sa-l schimbi pe cel de langa tine".Este important ca atunci cand cumperi acest cadou sa nu te gandesti la ce iti place tie, ci la ce e pe gustul partenerului. E valabil pentru orice cadou, de altfel. Deseori, oamenii au tendinta sa cumpere cadouri care le plac lor.Totodata, inimioarele sunt frumoase, dar sunt peste tot de Valentine's Day. O idee buna este sa nu exagerezi cu darurile in forma de inima. O singura inimioara, inserata subtil in cadou sau in felicitare este suficienta.Nu e nimic gresit sa mergi pe retetele clasice, dar daca esti tipul de indragostit care vrea sa sparga tiparele sau sa mearga pe idei rare, unice sau inedite, am selectat cateva mai jos, dupa discutia cu Elena,Gift Concierge la My-Man.ro."Mai ales la inceputul unei relatii e contraindicat sa investesti in cadouri peste 100-200 de lei. Alege ceva accesibil, cu o semnificatie usoara, care sa nu copleseasca. Un cadou prea scump poate fi la fel de gresit ca un cadou in care nu ai investit destul timp".De exemplu, bratarile de cuplu sunt un cadou simpatic, mai ales daca sunteti la inceput de drum. Mai mult, daca sunteti si iubitori ai mediului, puteti merge pe varianta de bratari asortate, din pluta. Nu este nici prea mult, nici prea putin; este un gest romantic, fara sa fie siropos, mai ales daca stii sa alegi bratarile.Daca vrei sa-i transmiti ca apreciezi personalitatea si hobby-urile lui, chiar daca tu nu prea te identifici cu ele, de Dragobete poti sa surprinzi fie cu niste butoni de camasa tematici (elegant si amuzant, in acelasi timp), cum ar fi butoni cu diverse forme.Daca este un impatimit al masinilor, atunci vei avea cu siguranta succes cu butonii tip maneta auto, machete/miniaturi cu masina preferata sau un model vintage.Cu cat faceti mai multe activitati impreuna, cu atat sunt mai mari sansele sa ramaneti impreuna. Fie ca mergeti impreuna la sala, inotati impreuna, gatiti cina, cititi sau plantati in gradina, toate aceste moduri de relaxare si joaca inseamna sa creati cat mai multe amintiri impreuna si fac legatura dintre voi mai puternica. Chiar si jocurile precum solitare, X si 0 sau domino au acest efect.Poate unul din cadourile care emana cea mai mare efuziune romantica este cel legat de calatorie. Un weekend in doi la munte sau un city break cu siguranta aduce zambete autentice si creeaza un nou val de entuziasm in relatie.Romanii se avanta ceva mai rar la un cadou de acest tip, fiind mai costisitor: doar 1 din 100 de romani cheltuie mai mult de 100 de euro pe un cadou de Ziua Indragostitilor.Pentru a imbina utilul cu placutul, poti sa oferi in cadou un rucsac de calatorie in care sa inserezi subtil un plic cu 2 bilete de avion. Daca primesti un astfel de cadou inseamna ca partenerul tau iubeste sa fie in starea de euforie romantica alaturi de tine si vrea sa pastreze si sa reimprospateze acest sentiment cat se poate de des.Foto: MyManPentru cei cu gusturi mai clasice sau usor vintage adaugam la final de lista obiectele de decor cum ar fi tablourile sau statuetele care surprind momente de tandrete.Cuplurile carora li se potrivesc acest tip de cadou sunt, poate, ceva mai clasice in abordare si sunt iubitori ai stilului romantic-desuet. Sunt nu numai iubitii, dar si iubitorii de arta si frumos iar admirarea frumosului este inca un ingredient al sentimentelor puternice.