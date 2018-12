Ce inseamna pentru tine acasa de Craciun?

Ce faci de Craciun? Merg in vizita la mama, soacra, bunica, nasi, matusi, prieteni etc. Si totusi.... sunt doar 3 zile!!! Cat sa mananci? Cat sa te plimbi? Tu cu tine cand stai?In perioada sarbatorilor de iarna totul in jurul nostru imbraca haina speciala a Craciunului. Intotdeauna percep Craciunul ca fiind momentul magic al anului. O perioada a bunatatii, iertarii si darniciei, singurul moment din intregul an cand toata lumea accepta la unison si fara rezerve sa-si deschida inima si sa simta ca fac parte din Intregul pe care-l reprezinta Umanitatea si nu sunt doar simpli calatori singuratici pe acest pamant. Insa aceasta magie se risipeste usor atunci cand facem lucruri pentru ca "trebuie" sau ca "se supara daca nu merg in vizita".Din dorinta de "a-i face pe cei din jur fericiti ", uitam sa ne bucuram propriul suflet. . Forfota se amplifica pe strada si in magazine. Oamenii isi dezlantuie apetitul pentru cumparaturi, dar.... chiar pun suflet in alegerea cadourilor pentru cei dragi?Cand daruim din inima o facem din bucuria ce se naste oricand imbogatim voit viata altei persone. Din acest tip de daruire castiga atat cel care ofera cat si cel care primeste. Cel care primeste se bucura de cadou fara sa se teama de consecintele care insotesc darurile oferite din frica, culpabilitate, rusine sau dorinta de a primi ceva in schimb. Cel care ofera benficiaza de consolidarea stimei de sine care apare cand vedem ca eforturile noastre contribuie la bunastarea altcuiva.Cand vorbesc de daruri acestea nu au o anumita valoare materiala. Cel mai pretios dar pe care poti sa-l faci cuiva este atentia ta. Darul valoros este cel caruia i-ai dedicat timp, energie pozitiva si multa iubire, nicidecum asa numitele "daruri din obligatie" sau sa scapi de ceva primit la randul tau candva si nu ti-a folosit ... In acest caz, mult mai valoros este un zambet, o floare, o privire sau ... nimic.Am spus intotdeauna ca de la cei mici invatam cele mai pretioase lucruri. Un copil este conectat la el si vrea sa isi implineasca in primul rand nevoia lui, nevoia de a-si oferi un cadou spre exemplu, sau de a sta langa brad de Craciun si nu doar in vizita dintr-o casa intr- alta. Cine are copii intelege cel mai bine despre ce vorbesc. Este foarte important timpul petrecut cu cei dragi, dar la fel de important ca si cel petrecut cu noi insine.Legea Universului functioneaza si a functonat dintotdeauna, dar era numita diferit cum ar fi: "ce semeni aia culegi", "dupa fapta si rasplata", "cine se aseamana se aduna", etc. Astfel, focalizandu-ne pe nevoile celorlalti si neglijandu-ne pe noi cum ar putea cineva sa ne implineasca nevoile?! Daca noi insine nu ne iubim, respectam, iertam, cum ar putea cei din jur sa o faca?! Asteptarile produc suferinte.In schimb, daca nu am mai astepta de la cei din jur sa ne indeplineasca o nevoie si ne-am indeplini-o singuri, totul ar fi mult mai simplu. Ce ar fi sa iti cumperi singura flori daca iti doresti si sa nu-l mai astepti doar pe el sa o faca? Sa ii spui cand iti doresti ceva si sa nu mai presupui ca a inteles ca i-ai batut tu un apropo intr-o zi....Sa nu mai spun ca daca nu face o data ... nu a facut niciodata, nu-i asa?Viata este simpla, noi ne-o complicam inutil. Noi ca finite nu avem nevoie de cineva sa ne simtim vii, avem tot ce ne trebuie in interior. Nu suntem jumatati care isi cauta jumatatea, suntem un intreg care poate doreste un alt intreg alaturi de care sa calatoreasca prin viata. Ceea ce credem ca suntem, aia suntem, ceea ce cautam aia vom gasi.Cea mai mare pierdere pe care o poti suferi in viata este sa te pierzi pe tine. Asa ca vino acasa, vino in sufletul tau, conecteaza-te cu tine, identifica ce iti apartine si ce ai preluat fara sa vrei din jur, ce ai integrat si te limiteaza acum in dezvoltarea ta, ce bariere iti pune mintea care nu are rolul de a ne face fericiti, ci doar ne ajuta sa supravietuim?Stai de vorba cu tine, observa atat sentimentele positive pe care le ai cat si pe cele negative si accepta-le, imprieteneste-te cu ele. Gandirea pozitiva nu este autominciuna, ci educarea ta de a vedea latura buna in tot si toate.Orice intaplare negativa, orice esec, boala, accident vine in calea noastra pentru a ne da un semn. Opreste-te si observa, cu cat intelegi mai repede mesajul, cu atat cauza dispare indata.Asadar, Craciun Fericit ... acasa!Te imbratisez!