Ce se ascunde in spatele comportamentului dramatic al oamenilor?

Nu lasa stresul sa-ti guverneze viata!

Sa isi vada de viata lor si nu de a persoanelor din jur.

Sa evite persoanele care au personalitatea inclinata spre drama.

Sa nu cheltuie prea multi bani si sa nu faca abuz de produse ce le pot agrava starile de anxietate.

Sa evite fumatul, cafeaua, zaharul, alcoolul, substantele depresive.

Cum poti vindeca efectele unor situatii dramatice din viata ta?

Exercitiile yoga ajuta la vindecare:

Ofera o stare interioara placuta, de bine.

Te ajuta sa te simti in siguranta, sa elimini teama.

Te ajuta sa poti refocaliza mintea asupra corpului fizic.

Ajuta hipotalamusul sa-si refaca capacitatea de a rezista la stres.

Vindeca simptomele post-traumatice si reduc hormonii stresului.

Calmeaza crizele de manie, depresie si anxietate.

Alte metode de vindecare a traumelor sunt:

Petrecerea timpului liber in natura

Exercitii de respiratie profunda

Meditatia

Muzica

Respectarea orelor de somn

Masajul.

Oamenii care au relatii stresante pot fi blocati si pot trai stari proaste din cauza faptului ca nu reusesc sa elimine trairile refulate. Ei simt o durere emotionala mare, uneori durerea lor poate fi cognitiva sau fizica si de asemenea au o stare de neajutorare si teama intensa. Toate acestea apar pe fondul unor traume pe care le-au suferit in trecut.Fiecare om trebuie sa stie cum sa-si organizeze viata astfel incat sa aiba parte de cat mai putin stres si momente dificile. Foarte multi oameni considera ca stresul este ceva inevitabil, ceva ce li se intampla, ceva ce nu poate fi controlat.Specialistii spun ca acest lucru nu este adevarat. In realitate. El trebuie sa fie atent la ceea ce decide si sa opteze intotdeauna pentru o viata mai putin stresanta.Oamenii care dau mereu vina pe stres si nu recunosc faptul ca fac alegeri nepotrivite inseamna ca sunt dependenti de drama. Psihologii spun ca oamenii pot fi atrasi de oameni dramatici si in acest caz ei sunt cei vinovati ca nu se concentreaza pe viata lor, ci a altora. Pentru aceste persoane ei recomanda:Persoanele care au suferit multe drame in viata lor reactioneaza mai rau la stres decat persoanele care nu sunt traumatizate. Astfel de persoane au tendinta de a exagera, de a vedea in orice lucru minor o adevarata problema, de a se mania frecvent, de a intra in panica, de a avea reactii emotionale intense.. Se pare ca oamenii atunci cand citesc se calmeaza si fac un fel de terapie. In timp ce citesti, anumite parti ale creierului care sunt implicate in experientele emotionale sunt activate si astfel sunt atenuate starile de anxietate. Mai mult decat atat, se poate spune ca exista si o terapie prin scris si lectura - numitaNu conteaza ce anume citesti, limbajul creativ are putere vindecatoare. Poti citi poezie, un roman sau o povestire oarecare, procesul terapeutic se pune in miscare si vindecarea se produce treptat. Desigur indicat ar fi sa citesti mai ales literatura placuta, care sa fie potrivita dorintelor tale.Poti citi articole online care sa te ajute sa intelegi anumite lucruri, cum ar fi de exemplu un articol interesant despre viata, un articol minunat despre secretul fericirii sau orice altceva, dar care sa cuprinda cuvinte pozitive.Persoanele care au suferit traume se pot vindeca prin, care are exercitii cu efect puternic de calmare.Oamenii au posibilitatea de a detine controlul asupra reactiilor lor in fata stresului. Chiar daca ei nu pot controla anumiti factori de stres, important este ca isi pot controla reactiile. Cand sunt suparati ei trebuie sa-si exprime emotiile intr-o maniera pozitiva. Aceasta inseamna sa picteze, sa danseze, sa faca sport, sa compuna versuri, sa scrie ce simt intr-un jurnal, sa cante, sa faca o plimbare in natura sau orice altceva.