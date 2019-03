Redescopera bucuria de a fi tu insuti, cu Manuela Balaban

ai rabdare cu tine. Priveste natura, are atatea sa ne invete!

felicita-te pentru dorinta de a schimba ceva la tine. Nu are importanta cand o sa iti iasa schimbarea, bucura-te pentru ca ai constientizat nevoia de a schimba ceva. Daca nu aveai aceasta dorinta nu citeai nici macar acest articol, nu faceai cursurile pe care le-ai facut, nu citeai cartile pe care le citesti, nu alegeai sa lucrezi cu un coach sau terapeut, s.a.m.d.

ia din fiecare informatie ceea ce ti se potriveste. Suntem diferiti asadar actionam in mod diferit. Nu exista un adevar absolut!

renunta la perfectiune! Ea nu exista decat in filme! Nimeni nu e parintele perfect, sotul/ sotia perfecta, managerul perfect si asa mai departe. Fii autentic! Fii tu!

fii recunoscator! Stiu, cand ceva iti lipseste nu-ti vine sa te uiti la ceea ce ai. Parca nimic nu mai conteaza decat acea lipsa. Iti propun ca in fiecare seara sa enumeri 10 lucruri din ziua respectiva pentru care esti recunoscator. Porneste de la cele simple cum ar fi aerul, apa, lumina. Gandeste-te cum ar fi fost viata ta fara ele si simte recunostinta pentru ca le ai.

invata din greseli si nu te pedepsi pentru ele. Apreciaza fiecare invatatura primita.

Simt de parca nimic din ceea ce sunt nu corespunde cu principiile promovate de dezvoltarea personala, de spiritualitate sau de normele societatii mereu in schimbare.Acest lucru se intampla deopotriva fie ca esti CEO intr-o multinationala, fie ca esti gospodina, nu are importanta sexul sau religia, fiecare are nevoile lui de a se simti stapan in propria viata.Ti se intapla poate si tie sa citesti despre cum sa te porti ca manager sau ca parinte si te simti vinovat ca te tot regasesti in zona de "asa nu"?Cu parintii tai ai vrea sa fii mai tolerant, dar nu ii poti ierta pe deplin pentru felul in care te-au crescut? Poate te-au abandonat la bunici, te-au comparat si nu au avut incredere in tine, s-au despartit si ai suferit din lipsa unuia dintre ei sau poate ca nu te-au facut sa simti ca te iubesc.In relatia de cuplu ai vrea poate sa iubesti neconditionat, asa cum ai citit ca este adevarata iubire si totusi nu iti iese?Ei bine, afla ca nu ai tu o problema, afla ca este un curs normal al lucrurilor si ca oricat te-ai invinovati ca nu esti angajatul, parintele, copilul sau poate partenerul care ai dori sa fii nu vei rezolva nimic.Nu e ca si cand acum citesti o informatie care ti se pare logica la nivel constient si o poti implementa in viata de zi cu zi din secunda urmatoare intr-un mod ireversibil. Tehnicile de NLP (Programare Neuro Lingvistica) ajuta foarte mult acest proces insa nu iti schimba intregul trecut!Tu esti produsul unor experiente pe care le-ai trait ani la randul, la fel ca parintii tai sau ca partenerul tau, la fel ca angajatul tau sau managerul tau, experiente care ti-au format niste convingeri pe care nu le poti schimba instant la nivel de subconstient.Pentru ca iti vin impulsuri din toate partile si parca ai vrea sa actionezi diferit in multe situatii, simti cum parca nu te mai regasesti in propria viata, ca nu te mai bucura nimic tu concentrandu-te doar pe lucrurile care nu iti ies asa cum ai vrea. In aceste momente iti propun sa te relaxezi si sa te intorci la tine, sa reincepi sa traiesti tinand cont de urmatoarele aspecte:Aplica toate acestea in primul rand la tine. Poarta-te cu tine asa cum ai dori sa te comporti cu al tau copil si vei vedea ca lumea va parea diferita. Fii tu omul pe care si vrea sa il intalnesti!Accepta lucrurile asa cum sunt fara sa te intrebi "de ce"! Renunta la a cauta vinovati! Intreba-te "ce pot face diferit data viitoare"! Si daca ceva nu iti iese, este ok, da-ti voie sa gresesti!Pentru a te ajuta in acest sens, iti propun sa asculti urmatorul material ori de cate ori simti ca ai pierdut din bucuria de a trai!De asemena daca simti ca vrei sa eficientizezi timpul in gasirea unor solutii, fie personal fie profesional, te astept la o sesiune de coaching. Nu pierde timpul!Actioneaza!Alege constient cum vrei sa traiesti!