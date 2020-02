Tocmai ai devenit tata? Sfaturi pentru a gestiona schimbarile cu care te confrunti

Responsabilitati noi. Bebelusul se afla pe primul loc atunci cand vine vorba despre alocarea timpului. Dar, in plus, trebuie sa-ti gasesti timp si pentru treburi casnice si alte activitati de zi cu zi. Vei constata ca ritmul de viata devine tot mai accelerat, ceea ce s-ar putea sa ti se para foarte greu, mai ales daca erai obisnuit cu un stil de viata lipsit de griji.

Lipsa de somn. Bebelusii nu vin pe lume cu un program de somn similar cu al adultilor. In primele luni de viata este foarte posibil ca bebe sa se trezeasca frecvent noaptea, sa planga mult, iar noptile albe sa fie frecvente. Chiar daca dimineata mergi la serviciu, incearca sa nu o lasi doar pe mami responsabila cu trezirile. Preluand din sarcinile mamei o vei ajuta pe aceast sa se odihneasca, iar tu vei cladi o relatie mult mai stransa cu micutul.

Cheltuieli in plus. Costurile legate de ingrijirea bebelusului, scutece, imbracaminte, controale medicale pot fi motive de stres. Prioritizeaza lucrurile care sunt necesare si gandeste-te de doua ori inaintea de face anumite achizitii.

Absente de la serviciu. Programul de lucru ar putea fi perturbat de situatii in care trebuie sa fii alaturi de bebelus.

Lipsa activitatii sexuale. Recuperarea dupa nastere, alaptarea, epuizarea fizica, stresul pot influenta negativ viata intima.

Depresie. Medicii spun ca nu doar mamele pot suferi de depresie dupa nastere, ci si tatii pot avea simptome depresive la scurt timp dupa nasterea copilului. Daca simti ca nu poti face singur tensiunii care iti apasa pe umeri, vorbeste cu partenera despre ce te framanta sau cu un prieten apropiat.

Iata cum recunosti sursele de stres si cum te poti implica si acomoda mai usor cu noua viata de tatic.Pentru mami, experienta maternitatii este o realitate fizica intrinseca. Toate transformarile fizice, hormonale si psihice, care au loc pe parcursul sarcinii, in fiecare etapa de sarcina pe saptamani , si care culmineaza cu momentul nasterii, duc la formarea sentimentului matern.Dar tati? Cum se pregateste el pentru noul sentiment al paternitatii? In primul rand, implicandu-se activ si afectiv in toate etapele.Nu trebuie sa astepti prezenta copilului ca sa te simti tata. Conceptul de parinte este o stare care se dobandeste prin experienta. Mergi cu mami la ecografii, priveste-ti puiul si imagineaza-ti cum arata si cum va fi atunci cand va veti cunoaste.Vorbeste-i direct, chiar daca micutul este in burtica, el iti simte prezenta si afectiunea. Astfel iti asumi rolul de tata inainte de contactul fizic cu copilul tau.Iar dupa ce bebe vine pe lume, implica-te in tot ceea ce inseamna ingrijirea lui. In afara de alaptare, tatal este capabil sa asigure orice alta activitate de care are nevoie bebelusul: schimbatul scutecelor, masaj, baie, joaca.Prin aceste actiuni vei fi surprins sa-ti descoperi o bogatie de sentimente de tandrete si sensibilitate. Pentru a afla din surse autorizate cum sa ingrijesti bebelusul poti participa la cursuri prenatale.Dupa nastere, vorbeste si tu cu medicul copilului pentru a primi sfaturi medicale care te vor ajuta sa te implici in acordarea unor ingrijiri de tin de sanatatea micutului.Ingrijirea nou-nascutului nu este usoara, iar stresul poate ajunge uneori la cote maxime. Principalele probleme cu care te poti confrunta sunt:Multe dintre aceste probleme isi pot gasi rezolvare daca dai dovada de intelegere si rabdare. Si poate mai presus de orice sa constientizezi ca, spre deosebire de relatia mama - copil, care este una naturala, relatia tata - copil este una construita.In timp ce mama ofera alinare si caldura, tatal este cel care joaca rolul de protector, oferind siguranta. Asa ca nu rata niciun moment in care sa te poti bucura de copilul tau. Joaca-te cu el, tine-l in brate, spune-i povesti, toate acestea vor pune bazele unei relatii minunate.Sa cresti un copil nu este o stiinta exacta. E cel mai simplu, dar si cel mai complex lucru din lume. E simplu pentru ca bebelusul are nevoie de toata dragostea ta. E complex pentru ca relatia cu copilul tau se dezvolta pe parcursul intregii vieti.Timpul iti va demonstra in ce masura reusesti. Atunci cand fiul tau/fiica este fericit/a, poti spune ca ti-ai indeplinit cu succes rolul de parinte.