Vrei o schimbare in viata ta? Asculta sfatul psihologului

In ambele situatii putem vorbi despre persoane ce pot avea anumite afectiuni psihice pe care sa nu si le poata recunoaste sau de care se recunosc invinse.De aceea, cea mai corecta indrumare ar trebui sa o constituie vizita la un psiholog.Este foarte important sa descoperiti ce va tine prinsi in capcana, dar si care sunt solutiile ce vi se potrivesc.Mai mult decat atat, poate aveti nevoie de o persoana fata de care sa va deschideti sufletul, stiind ca toate informatiile vor ramane in acel cabinet. Uneori, lipsa de solutie poate veni tocmai din suprasarcina sufleteasca pe care o carati tot timpul cu voi.Transformarea personala prin psihoterapie, poate fi comparata uneori cu mersul la sala. Daca vrei sa mergi singur, la inceput, vei amana cat mai mult posibil. Iti vei spune ca incepi de luni, de pe 1, sau la inceputul anului.Apoi, cand va veti decide totusi sa mergeti este posibil sa va dati sufletul alergand pe banda sau tragand de greutati prea mari. Insa, niciodata nu veti reusi sa va vedeti din exterior, nu veti putea urma un plan concret, ce pleaca de la propriile calitati, urmarind sa va creasca rezistenta la efort sau masa musculara, etapizat, intr-un mod personalizat.Cam asa este si cu psihoterapia. Pentru ca la psiholog nu vin oamenii nebuni. Aceia merg la psihiatru. La psiholog, merg cei care isi simt sufletul incarcat, considerand ca au o viata inchisa fara sanse de schimbare sau atunci cand nu isi mai gasesc resurse sa mearga mai departe.Bineinteles ca multi din cei ce simt ca nu mai pot au disponibilitatea mai de graba sa apeleze la alcool, droguri, sa fuga de lume, sa creada ca viata lor reprezinta un calvar ce trebuie indurat.Insa, din fericire, nu este nici pe departe asa. Pentru orice problema, exista o solutie.Pentru orice individ se poate concepe un plan individualizat care sa tina seama de: traumele suferite de acesta, gradul lui de educatie, nivelul de intelegere, nivelul de energie, capacitatea de a face efort. Si am enumerat doar cateva din ingredientele pe care le are in vedere un psiholog atunci cand va concepe un plan de dezvoltare personala sau de rezolvare a problemelor.