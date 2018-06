Suntem intr-o mare criza a fortei de munca: Din 10 oameni chemati la interviu, doar unul se prezinta

"Piata fortei de munca nu isi revine si vorbim de toate pozitiile, de la operator de productie pana la director general, este o provocare sa gasesti un om care sa se potriveasca in compania ta, care sa aiba valori, principii, asa cum ti-ai dori", a sustinut Rizea.El a citat un studiu potrivit caruia Romania se afla pe locul doi in lume, dupa Taiwan, ca deficit al fortei de munca."Suntem intr-o mare criza a fortei de munca, iar lucrurile se deterioreaza din ce in ce mai mult. Realitatea este foarte grava. Din zece oameni chemati la interviu, apare unul singur", a completat reprezentantul companiei de recrutare.Rizea a comparat situatia cu experienta sa din 2002, cand, din pozitia de reprezentant al departamentului de resurse umane al uzinei Dacia de la Mioveni, primea candidati care erau dispusi sa strabata toata tara ca sa vina la interviu."Inginerii trimiteau CV prin posta, scris de mana. Din 10 ingineri din Satu-Mare, Botosani, Iasi, orase foarte indepartate, imi veneau 10 ingineri la interviu. Aceasta in conditiile in care aveau seara tren din Botosani, dimineata ajungeau in Bucuresti, schimbau trenul spre Pitesti, de unde luau o rata, un autobuz pana la Mioveni, iar, cum uzina Dacia este la cinci kilometri de Mioveni, veneau pe jos de acolo. Si veneau la interviu. Astazi, in Bucuresti, eu sunt la Charles de Gaulle Plaza, unde este statia de metrou si doar traversezi un bulevard, si din zece chemati vine unul", a relatat el.