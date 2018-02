Fenomenul migratiei in UE, obiect de studiu. Think tank: O mare parte din personalul calificat din Romania a plecat sa lucreze in alte tari

Angajatii au profitat din plin de libertatea de circulatie din Europa Centrala si de Est (CEE) catre Europa Occidentala, arata un studiu dedicat "Migratiei si mobilitatii in UE", publicat de think tank-ul Bruegel.Pentru statele care au aderat la UE in 2004, varful a fost in 2006. Dar si perioada de varf a migratiei din Romania si Bulgaria a fost tot in 2006, cu un an inainte de intrarea lor in blocul comunitar.In 2006, cresterea semnificativa a migratiei din Romania si Bulgaria a fost determinata in mare masura de migratia spre Italia si Spania, datele sugerand ca cetatenii romani si bulgari isi doreau foarte mult sa se mute in Europa Occidentala inainte de aderarea tarilor lor la comunitatea europeana.Totusi, este de retinut ca intrarile nete din Bulgaria si Romania in perioada 2003 - 2005, inaintea aderarii celor doua tari la UE, au fost practic la fel (chiar usor mai ridicate) comparativ cu migratia din intervalul 2008 - 2012.Evident, multi romani si bulgari au gasit metode de a se muta in Europa Occidentala cu mult inainte de aderarea tarilor lor, desi nivelul redus al emigrarii din perioada 2008 - 2012 ar putea fi explicat prin restrictiile temporare la adresa mobilitatii fortei de munca, impuse de tarile care primeau migranti, si de majorarea somajului in principalele tari de destinatie, Italia si Spania.Capacitatea unei tari de a atrage si retine talentele este un factor important care poate influenta exodul creierelor si al capitalului uman. De exemplu, Marea Britanie are o capacitate ridicata de a atrage si retine talentele, in timp ce Romania are o capacitate redusa in ambele domenii.Din 2014 - 2017, tarile din Europa Centrala si de Est care au suferit cel mai mult de pe urma lipsei de forta de munca au avut evolutii mixte in ceea ce priveste capacitatea lor de a atrage si retine talentele.Bulgaria, Polonia, Estonia si Cehia au devenit mai atractive pentru talente in perioada 2014 - 2017, in timp ce Ungaria, Romania si Letonia au devenit mai putin atractive.In 2017, Romania si Croatia sunt pe ultimele locuri in UE in ceea ce priveste capacitatea de a atrage si a retine talentele.De asemenea, procentul de cetateni straini in totalul populatiei este destul de scazut, sub 2%, in unele tari din CEE: Bulgaria, Croatia, Ungaria, Lituania, Polonia, Romania si Slovacia.Datele nu sunt surprinzatoare tinand cont ca nivelul salariilor este mult mai scazut in aceste state decat in tarile din Europa Occidentala, iar nivelul salariilor este factorul principal al deciziilor privind migrarea, considera think tank-ul Bruegel.