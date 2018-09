Cum sa abordezi discutia despre salariu in timpul interviului de angajare?

"Care sunt asteptarile tale financiare?"

Ce conteaza pentru angajatori in 2018?

Cat de repede se angajeaza absolventii dupa ce termina facultatea?

Unde pot absolventii sa afle mai multe informatii despre piata fortei de munca din 2018?

Raspunsurile la intrebari precum "Ce salariu pot castiga la primul job?", "Ce cunostinte si abilitati conteaza pentru angajatori?" sau "Ce beneficii ofera companiile juniorilor?" pot fi descoperite de tinerii in cautarea unui job in Ghidul de Angajare pentru Tineri in 2018 realizat de Hipo.ro pe baza raspunsurilor a peste 2000 de absolventi de facultate ai promotiilor anterioare si specialisti HR.Una dintre cele mai dificile intrebari la interviu, indiferent de nivelul de experienta al candidatului.dintre respondenti au declarat ca discutia despre salariu este cel mai dificil pas in procesul de recrutare in 2018.In plus, aspectul financiar este si principalul motiv care i-ar determina pe tineri sa isi schimbe jobul (23,43%).Specialistii HR le recomanda juniorilor sa isi analizeze corect si pe cat posibil obiectiv competentele in raport cu cerintele jobului pentru care aplica. Raportul trebuie sa fie unul echitabil si candidatii aflati la inceputul carierei trebuie sa isi formeze asteptarile salariale luand in calcul si investitiile in formarea lor (training-uri, cursuri) pe care o vor primi in cadrul companiei.sunt competentele cele mai urmarite de angajatori in procesul de recrutare al candidatilor juniori, conform unei cercetari Hipo efectuata in randul a 330 de companii din Romania.Recruiterii pun din ce in ce mai mult accent pe flexibilitatea candidatiilor, avand in vedere modul alert in care evolueaza piata fortei de munca si aparitia de job-uri noi, cu responsabilitati si cerinte noi. Alte caracteristici pe care recruterii le urmaresc sunt orientarea catre rezultate, proactivitatea, capacitatea de a lucra bine in echipa.Anul acesta, tinerii au inceput sa inteleaga importanta unui job part-time sau internship in CV, astfel ca 40% dintre ei au experienta profesionala de cel putin 12 luni in momentul absolvirii.Procentul tinerilor care s-au angajatdupa ce au absolvit este de 28%. Se poate observa, deci, o deschidere a pietei fortei de munca pentru proaspat absolventi.Contrar asteptarilor, doua treimi dintre absolventi au declarat ca s-au angajat in domeniul in care au studiat sau in domenii conexe.Le recomandam tuturor absolventilor sa urmareasca site-urile de specialitate pentru a fi la curent cu noutatile despre piate fortei de munca. Punctual, pentru proaspat absolventi, acestia pot afla toate informatiile necesare ce salarii pot castiga, cate pozitii entry-level sunt deschise in 2018 si care sunt domeniile cu cele mai multe joburi disponibile descarcand gratuit Ghidul de Angajare pentru Tineri