Cum sa te comporti si sa te imbraci la un interviu

Cum sa NU va comportati la un interviu

Pentru a obtine locul de munca mult dorit trebuie sa tii cont de cateva lucruri esentiale. Aceste lucruri sunt importante indiferent de jobul la care aplicati.Hainele pe care le alegeti vor avea un impact considerabil asupra impresiei pe care o veti face in fata intervievatorului, dar si asupra rezultatului interviului. Oamenii isi formeaza o impresie despre o alta persoana in cateva secunde de la intalnirea lor, astfel incat importanta a ceea ce purtati este imensa.Pentru un interviu la o firma dintr-un oras, este necesar ca barbatii sa poarte un costum, iar femeile o rochie. Daca, totusi, sunteti intervievati pentru un loc de munca in Bucuresti care imbracamintea business nu este purtata in mod frecvent, puteti sa alegeti o tinuta mai casual.Nu purtati niciodata blugi. Curelele trebuie sa se potriveasca cu nuanta pantofilor. Daca purtati un costum, cureaua si pantofii trebuie sa aiba aceeasi culoare. Pantofii sa fie bine lustruiti, in stare buna, iar sireturile sa fie noi.Ce sa faceti cu parul este o preocupare atat pentru femei cat si pentru barbati, deoarece arata foarte multe lucruri despre personalitatea ta. Punctul esential de sublinat pentru ambele sexe este ca parul trebuie sa fie curat.Barbatii ar trebui sa evite sa foloseasca produse de par in exces. Gelul sau ceara excesiva va poate face sa aratati nu doar neprofesionali, ci si juvenili. Femeile trebuie sa aiba parul pieptanat perfect. Pentru cele care au parul lung, este indicat ca parul sa fie prins intr-un coc.Salutul vostru este probabil primul contact direct cu intervievatorul vostru, deci este vital sa faceti o impresie buna. Trebuie sa incercati o strangere de mana ferma, dar nu foarte ferma. Ar trebui sa utilizati doar mana dreapta, lasand mana stanga la o parte.Contactul cu ochii este esential pe tot parcursul procesului de interviu, asa ca nu uitati sa priviti intervievatorul in ochi atunci cand dati mana cu el/ ea. Ar trebui sa va prezentati in mod clar numele vostru, urmat de "Ce mai faceti?".In cele mai multe interviuri, veti fi aproape sigur asezati pe un scaun, fata in fata cu intervievatorul. Trebuie sa va asezati astfel incat sa pareti atent, dar si confortabili pentru o perioada lunga in acelasi timp.Stati pe marginea scaunului, sau chiar rezemati de spatar. O greseala frecventa este aceea de a sta pe mijlocul scaunului, ceea ce va determina sa stati cocosati si sa va ruineze imaginea pe care vreti sa o afisati.Lasati intotdeauna intervievatorul sa vorbeasca! Puneti-va in locul sau si va veti da seama ca intreruperea in mijlocul unei propozitii poate fi nepoliticoasa si enervanta, mai ales daca sunteti pe punctul de a spune ceva important.De asemenea, intreruperile se pot dovedi inutile, deoarece ati fi fost pe cale sa intrebati ceva pe care intervievatorul ar fi urmat sa mentioneze. Fiti rabdatori, ascultati constiincios tot ce spune si notati toate intrebarile pe care le aveti dupa ce intervievatorul a terminat de vorbit.De asemenea, retineti ca puteti intrebat intotdeauna toate intrebarile fara raspuns la sfarsitul interviului cand intervievatorul ar trebui sa va intrebe daca aveti intrebari finale.Cea mai mare greseala pe care o puteti face este sa va asumati ca interviul s-a terminat si sa faceti prima miscare spre usa. Cand interviul s-a terminat, intervievatorul va va spune asta.Ar trebui sa le multumiti pentru timpul acordat, sa dati mana cu intervievatorul sau intervievatorii si sa iesiti cat mai repede, dar fara sa va grabiti sau sa va impiedicati.Intervievatorii sunt oameni ocupati, care isi fac timp sa va intalneasca, asa ca este lipsa de bun simt sa nu fiti punctuali.Acest principiu este valabil nu numai pentru intervievatori, ci pentru orice persoana o veti intalni in ziua respectiva, inclusiv portari, receptioneri, persoana care va indruma spre sala de interviu, personalul junior sau alti candidati.Nu uitati numele persoanelor intervievate. Faceti o nota mentala despre acestea si folositi-le cand este cazul. Daca sunteti invitat la un al doilea interviu, asigurati-va ca stiti cu cine ati vorit prima oara.Intervievatorii vostri ar putea sa va puna cateva intrebari dificile, pentru a va provoca. Nu este un atac personal, deci stati linistiti si masurati in orice moment ridicandu-va punctul de vedere, acolo unde este cazul, trebuie sa ratati doar ca puteti rezista la presiuni.Nu mintiti niciodata in CV sau atunci cand vi se pune o intrebare despre experienta voastra de munca.