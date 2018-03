Eurostat: Doar bulgarii au avut mana de lucru mai ieftina ca romanii, in 2017

In urma cu zece ani, compensatia primita de un angajat pentru o ora lucrata era de 19,5 euro in Uniunea Europeana, si de 21,8 euro in zona euro.In 2017, cel mai ridicat cost orar cu mana de lucru in randul statelor membre ale UE se inregistra in Luxemburg (43,8 euro in 2016), Danemarca (38,7 euro), Belgia (37,9 euro in 2016). Franta (33 euro), Olanda (33,7 euro in 2016) si Germania (32,3 euro).In schimb, compensatia primita de un angajat pentru o ora lucrata era de sub 10 euro in Bulgaria (5,1 euro), Romania (5,5 euro), Polonia (6,3 euro in 2016), Ungaria (7,6 euro), Lituania (8,4 euro), Croatia (8,5 euro in 2016) si Letonia (8,6 euro).Comparativ cu 2007, compensatia primita de un angajat pentru o ora lucrata a fost mai ridicata in 2017 in toate statele membre, cu exceptia Greciei, unde a scazut cu 7% (de la 12,1 euro la 11,2 euro) si Marii Britanii (de la 27,3 euro la 25,5 euro, un declin de 7%). Cea mai mare crestere in cei zece ani s-a inregistrat in Bulgaria (de la 2,3 euro la 5,1 euro, sau 122%), Estonia (67%), Slovacia si Lituania (ambele cu 62%). In Romania, compensatia primita de un angajat pentru o ora lucrata a crescut de la 3,5 euro in 2007 la 5,5 euro in 2017.Nivelul mediu al compensatiei primite de un angajat pentru o ora lucrata este calculat impartind datele publicate la nivel national privind compensatia angajatilor din intreaga economie (care includ salariile si contributiile sociale ale angajatorilor) la numarul total de ore lucrate de toti angajatii, precizeaza Eurostat.