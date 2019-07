Eurostat: Romania, peste media europeana la rata angajarii absolventilor de invatamant superior

Rata angajarii este cu 0,6 puncte procentuale peste nivelul din 2017.In randul statelor membre UE, cea mai ridicata rata a angajarii pentru cei care au obtinut recent un nivel tertiar de educatie se inregistra in 2018 in Malta (96,7 %), Olanda (94,8%), Germania (94,3%), Luxemburg (94%), Suedia (92,5%), Cehia si Ungaria (ambele cu 91,5%), Letonia (91,3%), Lituania (90,4%), Belgia (90,3%), Austria (90,1%), Estonia (89%), Polonia si Romania (ambele cu 88,9%).In patru tari membre procentul era sub 80%. Este vorba despre Spania (77,9%), Croatia (75,2%), Italia (62,8%) si Grecia (59%).Rata angajarii in randul barbatilor din Uniunea Europeana care au obtinut recent un nivel tertiar de educatie se ridica anul trecut la 87,2%, iar in randul femeilor - 84%. In Romania, procentul este de 90,7% in randul barbatilor si de 87,5% in randul femeilor.Educatia tertiara este nivelul de educatie oferit de universitati, universitati tehnice, institute de tehnologie si alte institutii care acorda diplome academice sau certificate de competenta profesionala superioara.