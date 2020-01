Majoritatea celor care isi cauta un loc de munca in Romania sunt din Bucuresti (sondaj)

In ceea ce priveste numarul de candidati la nivel national, datele eJobs releva faptul ca acesta este direct proportional cu numarul de locuri de munca oferite de catre angajatori.Astfel, dintr-un total de aproape 30.000 de joburi active platforma online, peste 13.000 sunt pentru Bucuresti, aproximativ 4.200 pentru Cluj, aproape 4.000 pentru Timis, 3.300 pentru Iasi si 2.900 pentru Constanta.Potrivit sursei citate, in Capitala sunt cele mai multe si cele mai mari companii din Romania, dar si cea mai consistenta baza de candidati, respectiv 41,5%. Ierarhia continua cu judetul Cluj, unde este inglobat 7% din numarul total de candidati.In ceea ce-i priveste pe candidatii din Bucuresti, 37% se afla la inceput de cariera, aproape 50% sunt mid si senior level si 10% au pozitii de management. Dupa numarul de candidati, in top se mai afla judetele Timis, Brasov, Iasi, Constanta, Prahova, Sibiu si Ilfov.La polul opus al clasamentului se situeaza judetele: Covasna, Teleorman, Harghita, Giurgiu si Calarasi.Lansata in anul 1999, eJobs este prima platforma de recrutare lansata in Romania, care contine peste patru milioane de CV-uri, mai mult de doua milioane de utilizatori unici lunari, 7.000 de CV-uri actualizate zilnic si o baza de fani de 290.000 pe Facebook.