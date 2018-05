Nemo Expres angajeaza in toata tara

Esti in cautarea unui job? Vrei sa lucrezi intr-o companie romaneasca 100%? Ai capacitate de planificare, organizare si prioritizare a activitatilor? Abilitati de comunicare? Spirit de lucru in echipa?Daca sunteti o persoana cu simt ridicat al responsabilitatii si constiincioasa, orientata catre indeplinirea sarcinilor si a obtinerii rezultatelor, atunci sunteti persoana recomandata pentru a face parte dinCautam, in special, curieri pentru orasele Arad, Brasov, Bucuresti (Magurele), Cluj-Napoca, Drobeta Turnu Severin, Miercurea Ciuc, Ploiesti, Pitesti, Satu Mare, Sibiu, Slatina, Sfantu Gheorghe si Timisoara, dar si personal pentru depozit la agentiile Bucuresti (Magurele), Brasov, Pitesti, Ploiesti, Sibiu si Timisoara.Compania de curierat Nemo Express isi dezvolta activitatea in majoritatea zonelor din tara, urmand sa angajeze personal pentru toate posturile din organigrama departamentului logistic.Recrutarea de personal se va face in primul rand pentru curieri, soferi de linie, angajati depozit, operatori Call Center si reprezentanti Customer Service.Cerintele de angajare pentru cei care doresc sa aplice pentru pozitiile de mai sus sunt cele caracteristice pentru fiecare pozitie in parte.Pentru depozit, clientii trebuie sa aiba disponibilitate la activitati ce implica efort fizic (incarcare / descarcare / rutare).La curieri sunt esentiale posesia unui permis auto, flexibilitate, seriozitate si disponibilitate la efort, iar la Call Center si Customer Service sunt necesare studiile medii, dictia, aptitudini pentru lucrul in echipa, precum si bune calitati de comunicare.Cei interesati sunt invitati sa-si trimita CV-urile pe adresa angajari@nemoexpres.ro a fost infiintata in anul 2002 ca o consecinta a contextului economic, fiind o rezultanta a necesitatilor existente pe piata logistica si de curierat din acea perioada. Bazele noii entitati au fost puse de specialisti in domeniu, profesionisti cu mare experienta in industria de profil.Start-up-ul de succes a fost o confirmare fireasca a abordarii corecte a bazelor afacerii, care a beneficiat din start de o logistica foarte bine pusa la punct si de o gestionare realista si pragmatica a unei infrastructuri complete.In foarte scurt timp, Nemo Express a dezvoltat o retea nationala cu o acoperire de 100% pentru intreg teritoriul Romaniei si o flota pe care a modernizat-o fara incetare, de la infiintare si pana in prezent.In 2016, Nemo Express a primit premiul "Growth of the year" pentru cea mai mare crestere economica in cadrul Courier and Postal Services Forum.Livrarea expedierilor se face in sistemul "door to door", intr-un interval de 24 de ore pe tot parcursul tarii, prin intermediul retelei de curieri - personal angajat si pregatit pentru a putea raspunde tuturor solicitarilor, angajati pregatiti sa faca fata celor mai exigente cerinte ale clientilor nostri. Confidentialitatea serviciilor Nemo Express este garantata.