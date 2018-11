Romania, Incotro? 20% din forta de munca locuieste in strainatate

"De la criza incoace, economia Romaniei a reusit sa recupereze si chiar sa creasca spectaculos, avand o crestere record in UE. Speram ca si in anul acesta sa avem o crestere de patru, patru si ceva la suta. In continuare este mult peste mediile europene. Sigur, toti am avut ingrijorari, si le mai avem, in legatura cu ce a determinat aceasta crestere. Se stie ca este o crestere alimentata de consum, incurajata de cresteri salariale, nu intotdeauna corelate cu productivitatea, ceea ce are niste efecte destul de complexe. Ramane sa vedem cum va continua aceasta crestere. Peste toate acestea, se suprapune si un efect complex al fortei de munca, Romania fiind probabil una dintre cele mai vaduvite economii din Europa si chiar din lume in ceea ce priveste forta de munca", a spus Cristian Nacu.In calitate de sef al IFC Romania, acesta a subliniat ca pentru Banca Mondiala, Romania este o tara "oarecum atipica", o tara a contrastelor. Aproximativ un sfert din populatie traieste la limita saraciei, sub 5,5 dolari."Exista diferente mari intre nivelul de trai din zonele de dezvoltare ale Romaniei, iar Bucurestiul parca este o alta tara. Toate acestea fac un peisaj foarte complex", a spus Nacu.Presedinte executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, Florin Danescu, a atras atentia, in acest context, ca in randul bancilor exista o serie de ingrijorari, cu toate ca economisirea a crescut in ultimii 11 ani cu un ritm mediu anual de 6%."Avem o stabilitate a creditarii, dar traim in tara in care un antreprenor declara ca este mandru ca nu are credite la banci", a spus Florin Danescu.Conform participantilor la conferinta, evolutia economiei Romaniei este determinata nu doar de politicile nationale aplicate in vederea folosirii resurselor de care dispunem ci si de ceea ce se intampla dincolo de granitele noastre - in Uniunea Europeana, in Statele Unite ale Americii sau in tarile Asiei."Economia Romaniei a evoluat la un ritm apropiat de potential in semestrul I, evidentiindu-se continuarea ciclului investitional si convergentei economice europene, dar si deteriorarea indicatorilor din sfera echilibrului macroeconomic. Previzionam decelerarea ritmului de crestere economica de la 6,9% in 2017 la 4,3% in 2018 (apropiat de potential), 3,5% in 2019, respectiv 3% in 2020. Cu alte cuvinte, dinamica PIB s-ar putea situa sub potential in 2019-2020 in absenta accelerarii reformelor structurale. In acest scenariu ne asteptam la continuarea ciclului investitional cu dinamici lente, decelerarea consumului privat spre ritmuri sustenabile, dar si acumularea de provocari din perspectiva stabilitatii macro-financiare si a marjei de manevra a politicii economice, in contextul semnalelor de maturitate pentru ciclul post-criza", a apreciat Andrei Radulescu, director analiza macroeconomica Banca Transilvania si cercetator la Institutul de Economie Mondiala.Una dintre problemele economiei romanesti, identificata de Stere Farmache, presedinte Directorat Fondul Roman de Contragarantare, este cea legata de nefinantarea economiei prin piata de capital. Stere Farmache a apreciat ca Romania are nevoie de o piata de capital mai bine echipata pentru a putea face fata unei viitoare crize, cu atat mai mult cu cat, in prezent sectorul IMM-urilor este subfinantat.