Topul beneficiilor care conteaza la angajare: Programul de lucru flexibil castiga teren (studiu)

Pe primul loc, cu 64%, s-a situat pachetul salarial, urmat de soliditatea firmei (43%) si programul flexibil (22%) . Conform sondajului realizat de Frames & Train Your Brain, angajatii s-au saturat sa lucreze in "acvarii", in centrele de afaceri aglomerate, in care senzatia de claustrofobie este predominanta, iar problemele cu aerul conditionat, aglomeratia, mobilierul inghesuit si traficul de cosmar le fac viata tot mai dificila, se arata in studiul remis luni AGERPRES."Vorbim in special de angajatii marilor companii care lucreaza in Pipera (Bucuresti) si in alte zone aglomerate, acolo unde s-a construit in nestire, fara sa se tina cont de regulile urbane, de la infrastructura de transport la asigurarea unui mediu ambiant prietenos, cu spatii verzi si zone de relaxare", spun specialistii in resurse umane.Pe locurile urmatoare, in topul beneficiilor, apar masina de serviciu, decontarea transportului, laptopul si telefonul mobil si, in crestere semnificativa, suportul financiar pentru traininguri si asigurarile medicale private.Angajatii au mai mentionat, printre altele, abonamentul la sala de sport, decontarea mesei de pranz si reducerile la diversi parteneri comerciali."Pachetul salarial, care include salariul lunar, tichetele de masa, primele de sarbatori si cele de concediu continua sa faca diferenta in piata, indiferent de domeniul de activitate. Insa, spre deosebire de anii trecuti, angajatii sunt mai atenti la timpul lor, astfel ca programul de lucru flexibil a devenit tot mai relevant. Cum tehnologia actuala permite multora sa lucreze online, este de asteptat ca acest criteriu sa devina tot mai relevant, iar firmele trebuie sa fie pregatite pentru aceasta tendinta", spun realizatorii studiului.Potrivit documentului, 73% dintre angajatori sunt dispusi sa ofere mai multe beneficii angajatilor, in timp ce 20% spun ca au deja un sistem de bonificatie care isi arata efectele. 7% au declarat ca vor mentine actualul sistem de plata."Cautam in permanenta alternative pentru motivarea colegilor. Beneficiile sunt acordate de la data angajarii, dar pentru motivare si fidelizare acordam sporuri de fidelitate si prime pentru rezultatele obtinute", spun directorii de resurse umane (HR).Numarul angajatilor care primesc beneficii este in crestere, ajungand in acest an la 80%.Bonusurile de performanta, primele de vacanta, tichetele de masa, abonamentele de servicii medicale, team building-urile, cursurile de formare si dezvoltare profesionala sunt printre cele mai importante beneficii acordate de angajati.