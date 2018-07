Vesti bune pentru tinerii aspiranti la o cariera in aviatie: Romaero face 1.000 de angajari

"Sunt cariere extraordinare pe care tinerii romani le pot demara in lumea aviatiei. La Romaero, anul trecut am facut o promisiune si am respectat-o. Am angajat deja peste 200 de tineri. Continuam si vom ajunge la cifra de 1.000 de angajari pe care am anuntat-o. La ROMATSA avem un proces de innoire, de crestere, de dezvoltare", a spus Vulpescu, la conferinta de presa dedicata spectacolului aviatic din Romania - Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition (BIAS).Cea de-a zecea editie a BIAS este dedicata Centenarului Romaniei si reuneste anul acesta 150 de aeronave civile si militare, in evolutii aeriene si expuse publicului, dar si peste 100 de piloti si parasutisti din 13 tari. BIAS 2018 este un spectacol de forta aeriana, in care asii aviatiei civile si militare din Romania, Turcia, Polonia, Ungaria, Marea Britanie, Germania, SUA, Grecia, Austria, Italia, Spania, Cehia si Lituania vor incanta spectatorii cu acrobatii aeriene uluitoare si demonstratii de elita, dar si cu aeronave expuse la sol.Potrivit capitanului comandor Denis Diaconescu de la Statul Major al Fortelor Aeriene, Fortele Aeriene Romane participa la BIAS 2018 cu un detasament de peste 200 de militari si mai mult de 20 de aeronave."In cadrul spectacolului aerian veti vedea exercitii tactice la care iau parte, atat aeronave scoala IAR 316B si IAK-52, precum si aeronave de transport, elicopterele IAR 330 Puma si aeronavele de transport c27j Spartan si C-130 Hercules, iar varful de gama este reprezentat de aeronavele de lupta F16 Half FALCON. In cadrul expozitiei statice, noi va prezentam tehnica din dotarea Fortelor Aeriene, atat aeronave, cat si radarul de cercetare TPS 79R si o baterie de rachete sol-aer Hawk. La acest eveniment, alaturi de noi participa 12 parteneri, precum si organizatia NATO", a spus Denis Diaconescu.La randul sau, cpt comandor Madalin Cristea, a recomandat publicului sa viziteze expozitia statica, unde este amenajat un stand al Muzeului National al Aviatiei Romane, dedicat Centenarului Marii Uniri, un stand al Academiei Fortelor Aeriene ''Henri Coanda" din Brasov, in cadrul caruia vor fi doua simulatoare de zbor, precum si un stand al Fortelor Aeriene cu oferta educationala.Directorul general al Aeroclubului Romaniei, George Rotaru, a precizat ca aeronavele vor zbura sambata dimineata incepand cu ora 9:00."Legat de partea de zbor, maine, de la ora 9:00, cei care vor fi aici vor putea sa vada in aer aeronave. Vom avea un slow start cu aeronave de aviatie generala, startul oficial fiind la ora 10:00, cand aeronave F-16 din dotarea Fortelor Aeriene Romane vor survola verticala Aeroportului Baneasa. Activitatea de zbor va continua pana la apus, pana la ora 21:00, cu o scurta pauza de 30 de minute in intervalul 15:30 - 16:00. Vor fi peste 100 de aeronave in zbor, pe langa cele care sunt in expozitia statica, si vor evolua de la aeronave mici, cu un motor cu piston, pana la aeronave cu 4 motoare, cum ar fi avionul Hercules din dotarea Fortelor Aeriene Romane. Pe langa participantii traditionali - Aeroclubul Romaniei, Fortele Aeriene Romane, Iacarii Acrobati, Jurgis Kairys - vom avea alaturi de noi invitati din Austria - care vin cu sapte aeronave, aeronave rare, istorice, deosebite, inclusiv un elicopter de acrobatie, si vom avea evolutii individuale de acrobatie de aeronave de lupta. Vor fi doua avioane gripen, unul din Cehia, unul din Ungaria, un F-18 din Spania si un Saab din Austria. Probabil cele mai apreciate evolutii vor fi cele doua formatii cu avioanele active White Red Sparks din Polonia, cu sase aeronave, si Turkey Stars, care vin a treia oara alaturi de noi", a detaliat George Rotaru.Invitati speciali in acest an sunt "supersonicii" Turkish Stars, care reprezinta Fortele Aeriene ale Turciei, si este unica formatie din lume care evolueaza cu opt avioane de lupta supersonice.In premiera pentru Romania, la BIAS 2018 vor participa "magicienii" White Red Sparks, formatia de acrobatie a Fortelor Aeriene ale Poloniei, care evolueaza cu sase aeronave PZL TS-11 Iskra.De asemenea, spectatorii vor putea urmari in evolutii aeronave supersonice F-16 Fighting Falcon, Saab Jas 39 Gripen, F-15 Eagle si Eurofighter Typhoon. Printre avioanele expuse pentru public pe Aeroportul Baneasa va fi si aeronava Boeing E-3A Sentry AWACS, aflata sub comanda NATO."Fortele Aeriene Romane se vor remarca la BIAS 2018 cu o participare de exceptie, care consta intr-o serie de evolutii in premiera absoluta pentru Romania. Spectatorii vor avea sansa de a admira evolutiile spectaculoase ale profesionistilor din elita Fortelor Aeriene Romane, care vor realiza adevarate demonstratii artistice de forta supersonica la mansa aeronavelor F-16 Fighting Falcon. De asemenea, asii mansei din cadrul Fortelor Aeriene Romane vor evolua cu aeronave IAR 316 B, IAK 52, IAR 330 PUMA, C 130 Hercules si C 27 Spartan. Spectatorii vor putea urmari, de asemenea, si exercitiile de politie aeriana si de sprijin pentru desant aerian. Spectacolul este garantat de prezenta asilor Aeroclubului Romaniei - Hawks of Romania, The Pelicans, White Wings, alaturi de parasutistii formatiei Blue Wings, care vor desfasura in aer drapelul tricolor, de 400 de metri patrati", spune CNAB.In plus, pe parcursul evenimentului, evolueaza celebrii Iacari Acrobati, unici pentru spectacolele lor aeriene care includ efecte pirotehnice, muzica si lumini. De asemenea, la BIAS 2018 publicul va putea admira exercitiile executate cu maiestrie si siguranta de piloti ai companiei nationale de transport aerian TAROM.Printre participanti se numara, de asemenea, nume consacrate din elita aviatiei romanesti, din cadrul Scolii Superioare de Aviatie Civila. La BIAS 2018, participa si celebrul pilot lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion mondial la acrobatie aeriana.BIAS 2018 are loc sambata, 28 iulie, pe Aeroportul International Bucuresti Baneasa - "Aurel Vlaicu" si Romaero, si este organizat de Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, Aeroclubul Romaniei, Fortele Aeriene Romane, ROMATSA, Romaero, si Clubul Sportiv AIBO.Vineri dimineata, pe Aeroportul Baneasa s-a deschis, pentru experti si specialisti in aviatie, expozitia de aviatie generala - General Aviation Exhibition, unde producatori si proprietari de aeronave, precum si furnizori de servicii de aviatie generala expun zeci de aeronave civile, de la avioane ultrausoare, pana la business jet-uri. Spectatorii vor putea vizita General Aviation Exhibition in cursul zilei de sambata, 28 iulie.