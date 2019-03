Cel mai bine platit job: Ei sunt angajatii care au castigat in 2017 peste un milion de euro

Majoritatea lor sunt in Marea Britanie, dar, cum tara urmeaza sa iasa din UE, unii bancheri cu salarii ridicate se vor muta din Londra in alte centre financiare din Europa continentala, transmite Reuters.Luni, EBA a anuntat ca 4.859 de bancheri au fost platiti in 2017 cu peste un milion de euro, inclusiv bonusurile, numarul lor fiind in crestere fata de 2016, cand au fost 4.597.Dupa ce in timpul crizei financiare platitorii de taxe au salvat bancile care se confruntau cu spectrul falimentului, Uniunea Europeana a introdus limite cu privire la bonusurile ce pot fi platite angajatilor din sectorul financiar, care au dus la modificarea sistemului de recompensare printr-un accent mai mare pe partea fixa a remuneratiei. Din 2014, bonusurile sunt plafonate si nu pot depasi valoarea salariului de baza sau de doua ori acea suma, daca actionarii sunt de acord.EBA subliniaza ca raportul dintre partea variabila si partea fixa a remuneratiei acordata bancherilor milionari a continuat sa scada in 2017 pana la 101,08%, de la 104% in 2016, 118% in 2015 si 123% in 2014.Aproape trei sferturi (73,3%) dintre bancherii milionari din UE lucrau in 2017 in Marea Britanie (3.567 de bancheri, in crestere cu 380 fata de 2016) . Urmeaza Germania (390 de bancheri), Italia (201 de bancheri), Franta (233 de bancheri) si Spania (161 de bancheri) .