Peste 1.500 de locuri de munca sunt disponibile pentru romani in tarile europene

Conform datelor centralizate, din totalul posturilor vacante, 1.007 sunt disponibile in Spania (800 muncitor necalificat in agricultura - cules capsuni, 200 agricultor, 6 tehnician, 1 manager - santier naval), 160 in Marea Britanie (100 culegator capsuni si zmeura, 50 ingrijitori persoane la domiciliu, 10 infirmier) si 133 in Germania - majoritatea pentru personal curatenie (80), se arata in comunicatul de presa transmis, miercuri, AGERPRES.De asemenea, in Olanda sunt libere 121 locuri de munca, in Suedia un numar de 46 de posturi, urmate de Malta - cu 17 locuri, Slovacia (12), Finlanda (10), Norvegia (6), Irlanda (2), Danemarca, Slovenia si Ungaria (cate un post).Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.eures.anofm.ro sau se pot prezenta la sediul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca de domiciliu sau resedinta, unde consilierul Eures ii poate indruma, precizeaza ANOFM.