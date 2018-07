Romania, in criza la capitolul fortei de munca: Straini necalificati sunt mai bine platiti decat romanii in propria tara!

Din ce in ce mai putini angajati au experienta practica relevanta in domeniul in care lucreaza, studentii vin foarte nepregatiti de pe bancile scolii, iar Romania raporteaza o lipsa acuta a fortei de munca calificate.In acelasi timp, oficialitatile au descoperit cu stupoare ca un tanar strain necalificat castiga mai bine in Romania decat oamenii de la noi care isi cauta de munca.Exista deja 4,5 milioane de romani plecati din tara, iar zilnic pleaca alte persoane.In acest timp, strainii vin la noi si castiga regeste. In timp ce un roman isi cauta in medie 8 luni de munca pana sa gaseasca un job, un strain este angajat in prima luna.In plus, acesta primeste cu pana la 40 - 50% mai mult decat un roman, in ceea ce priveste salariul.In timp ce un spalator de vase roman ajunge cu greu sa castige 300 de euro lunar, un spalator de vase proaspat angajat din Etiopia va lua fara niciun efort minim 500 de euro net lunar. O alta problema din ce in ce mai agravanta sunt taxele. Taxele fac oamenii sa fuga de angajare.Pana si tipsul a ajuns sa fie impozitat cu 10%, asa incat oamenii nu mai au nicio sansa sa-si rotunjeasca veniturile.Desi nu ar trebui sa existe un impozit pe bacsis, cel putin nu in acelasi tip ca cel pe venit, asta se intampla deja in mai multe domenii acest lucru fiind crucial.An de an, in diverse domenii, investitorii au inceput sa aduca pe piata oferte de piata din ce in ce mai diversificate. In plus, nu este necesara experienta, deoarece investitorii sunt gata sa suporte pe propriul buzunar si risc calificarea fortei de munca prin intermediul cursurilor.Cu toate acestea, romanii fug si de cursuri si de munca, asa incat Romania a ajuns sa se confrunte anul acesta cu cea mai mare criza de forta de munca specializata din ultimii 28 de ani.In acest ritm, declara specialistii, in doar cativa ani, peste 10% din unele industrii, cum ar fi cea hoteliera si industria de estival ar urma sa cada.Inchiderile hotelurilor si pensiunilor, cand numarul turistilor e in crestere socanta ar trebui sa fie un adevarat semn de intrebare.De ce ar inchide patronii un hotel cand au de trei ori mai multi clienti?Simplu, pentru ca nu au oameni necesari pentru a satisface nevoile acelor turisti.Iar in conditiile de inechitate de pe piata actuala, acei oameni nici nu vor fi gasiti prea curand.