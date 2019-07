Federatia "Solidaritatea Sanitara": Ministerul Sanatatii sa plateasca asistentele medicale conform atributiilor, inainte de a discuta despre performanta

"Utilizarea unui alt nivel de referinta pentru calculul sporului de tura decat salariul de baza actual reprezinta un atac la capacitatea de asigurare a continuitatii asistentei medicale si la dreptul salariatilor de a fi despagubiti pentru efortul suplimentar pe care-l reprezinta programul variabil de lucru si, mai ales, turele de noapte. Aceasta situatie nefireasca, ce incalca principiile etice si juridice ale unei salarizari echitabile, trebuie sa inceteze!", se mentioneaza in comunicatul transmis de organizatia sindicala.Prin urmare, "inainte de a discuta despre performanta, Ministerul Sanatatii trebuie sa plateasca asistentele medicale pentru toate atributiile profesionale", solicita sindicalistii din sanatate.De asemenea, Federatia "Solidaritatea Sanitara" cere Guvernului acordarea sporului de continuitate in procent de 100%, conform angajamentului asumat de Guvern."Conform drepturilor fundamentale ale salariatilor din sanatate si angajamentului pe care ministrul Sanatatii si l-a luat in fata reprezentantilor Federatiei "Solidaritatea Sanitara" in cadrul negocierii Acordului cu Guvernul, incheiat anul trecut, sporul pentru activitatea desfasurata de salariatii din sanatate in zilele libere/nelucratoare trebuie sa fie de 100%. Transpunerea acestei prevederi trebuie sa fie facuta, conform intelegerii, in mod expres in contractul colectiv de munca la nivel de sector. De asemenea, sporul pentru activitatea desfasurata de salariatii din sanatate in zilele libere/nelucratoare trebuie sa fie raportat la salariul de baza, acesta fiind un drept al salariatilor", se precizeaza in documentul transmis de sindicalistii din sanatate.Pe de alta parte, Federatia "Solidaritatea Sanitara" solicita respectarea drepturilor asistentelor medicale la concediul de odihna suplimentar, in contextul efortului suplimentar depus de acestea."Contributia salariatilor din sanatate la asigurarea continuitatii asistentei medicale constituie un efort suplimentar depus de asistentele medicale si de alte categorii de salariati din sanatate comparativ cu alte sectoare de activitate, ea atragand uzura accentuata a fortei de munca. Recuperarea fortei de munca solicitata suplimentar de acest program de lucru atipic se face inclusiv prin intermediul concediilor de odihna suplimentare. In aceste conditii, consideram de-a dreptul revoltatoare intentia Ministerului Sanatatii de a elimina aceste instrumente necesare recuperarii capacitatii de munca, in timp ce ele exista la nivele mult mai mari in cazul unor sectoare de activitate care nu sunt caracterizate de eforturile suplimentare necesare asigurarii continuitatii", se precizeaza in comunicatul Federatiei "Solidaritatea Sanitara".Sindicalistii din Sanatate solicita cresterea coeficientilor corespunzatori fiecarei functii/trepte profesionale, ca masura pentru rezolvarea nemultumirilor asistentelor medicale."Corectarea unui set de nemultumiri majore ale asistentelor medicale este posibila doar prin cresterea coeficientilor corespunzatori fiecarei functii/trepte profesionale cel putin incepand cu anul 2022, corespunzator solicitarilor pe care Federatia 'Solidaritatea Sanitara' le-a sustinut inca de la inceputul anului 2017 (din faza de proiect a legii salarizarii) . In absenta acestei modificari legale asistentele medicale vor ramane in continuare la o distanta mult prea mare fata de medici in ierarhia salarizarii, aceasta inechitate observandu-se si in distanta foarte mica fata de functiile infirmiera si ingrijitoare in ierarhia coeficientilor grilei de salarizare", considera conducerea Federatiei "Solidaritatea Sanitara".