Cei mai buni 250 de tineri din Romania vin la Top Talents 2018

Participarea este gratuita in baza inscrierii pe site-ul www.hipo.ro pana pe. Dupa evaluarea CV-ului si a formularului de aplicare, viitorii participanti vor primi invitatia de a completa un test online de verificare a abilitatilor logice si numerice. Ulterior, vor fi invitati sa participe la cele 2 zile Top Talents Romania.Pentru a trece de prima etapa a procesului de selectie participantii trebuie sa bifeze cel putin unul dintre criteriile de mai jos:* sa aiba expunere internationala prin programe dedicate tinerilor (Work&Travel, Erasmus etc);* se se fi implicat in actiuni de voluntariat sau ONG-uri studentesti;* sa aiba rezultate academice foarte bune, participare la olimpiade, la sesiuni de comunicari stiintifice;* sa fi participat la activitati extracurriculare: internship, traininguri/workshopuri etc.Cele 11 companii care au planuri de recrutare si vor sa intalneasca cei mai buni tineri din Romania sunt: JTI, Philips, Vodafone Romania, Coca Cola HBC, KPMG, Microsoft, Telekom Romania, Unilever, Ursus Breweries, Bosch, Groupe Renault Romania.Evenimentul Top Talents Romania isi dovedeste eficienta cu fiecare editie. Anul trecut, zeci de tineri si-au gasit un job sau un program de internship in urma participarii. Ce alte beneficii le-a adus participarea la eveniment?"In primul rand, doresc sa multumesc pentru oportunitatea care mi-a fost oferita de a participa la acest eveniment, intrucat prin simpla discutie cu angajatorii am reusit sa ma fac remarcata si sa-mi gasesc un internship in cadrul unei companii multinationale. Cu alte cuvinte, Top Talents mi-a oferit prilejul de a intra in contact cu angajatori de top si de a putea vedea oportunitatile cu care acestia vin pe piata muncii" - Aida, participant Top Talents 2017."Da, in prezent ma aflu intr-un internship la Coca Cola HBC, recunosc ca nu a fost singura oportunitate aparuta dupa Top Talents. Am mai interactionat si cu P&G si cu Philips, dar in cele din urma s-a concretizat aceasta. La eveniment am aflat ca urmeaza sa scoata mai multe internship-uri cu care ma identificam, i-am urmarit, am aplicat si am ajuns sa lucrez cu ei" - Alexandru, participant Top Talents 2017.Evenimentul din acest an le propune participantilor ca mesaj principalEditia cu numarul 11 Top Talents Romania va gazdui un- Dirk Bansch, Emotional Intelligence Expert and Speaker care va vorbi despre: "Emotional Intelligence: the competitive advantage for your career start".In cadrul evenimentului vor fi prezenti speakeri si reprezentanti ai companiilor partenere: James Simmons - CEO, Unilever; Alexandru Vrancianu - University Recruiter, Microsoft; Veronica Mircea - Marketing Leader, Personal Health South, Philips; Ioana Mihailescu - Director Customer Operations, Vodafone Romania; Brindusa Andrei, Recruitment & Talent Management Manager, JTI Romania.Cei care vor sa participe, se pot inscrie pana pe 9 noiembrie, accesand site-ul Hipo.ro , unde vor afla mai multe detalii despre procesul de selectie.