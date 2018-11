Doua miliarde de tineri risca sa devina inadaptati la piata muncii in cea de-a patra revolutie industriala

Studiu Deloitte:

Pana in anul 2030, mai mult de jumatate din cei 1,8 miliarde de tineri din intreaga lume, cu varste cuprinse astazi intre 15 si 29 de ani, nu vor avea aptitudinile sau calificarile necesare pentru a participa activ in campul muncii, subliniaza raportul.Raportul concluzioneaza ca mediul de afaceri trebuie sa-si asume un rol mai activ in pregatirea tinerilor de astazi pentru a le asigura adaptarea la Industria 4.0, caracterizata de fuziunea resurselor fizice cu tehnologiile digitale precum robotica, inteligenta artificiala, Internet of Things (IoT), digitalizarea si automatizarea."Liderii de afaceri din intreaga lume, inclusiv din Romania, sunt ingrijorati pe buna dreptate ca forta de munca nu va putea tine pasul cu ritmul si cu magnitudinea schimbarii, intrucat Industria 4.0 transforma munca.Reducerea decalajului de competente si gasirea unor metode de a accesa energia si creativitatea tinerilor par provocari majore, iar studiul nostru cuprinde numeroase recomandari pentru a aborda aceste provocari.Una dintre cele mai importante, accesul la formare profesionala continua, reprezinta o preocupare constanta pentru Deloitte, unde investim zeci de mii de ore si peste un milion de euro anual in programe de training, iar in paralel ne concentram eforturile de responsabilitate sociala asupra educatiei, pe care o consideram o tema cruciala pentru business si societate.Incurajam liderii din toate industriile sa priveasca Industria 4.0 ca pe o oportunitate, si nu ca pe o amenintare, si sa profite de avantajele sale, inclusiv prin regandirea modului in care atrag, recruteaza, integreaza si isi dezvolta talentele", a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte Romania.Cercetarea a evidentiat patru abilitati necesare pentru a avea succes in cea de-a patra revolutie industriala, si anume gradul de pregatire a fortei de munca, abilitatile "soft" si cele tehnice, precum si cele antreprenoriale, acompaniate de o atitudine ce pune accentul pe invatarea continua pe tot parcursul vietii.De asemenea, raportul ofera patru recomandari principale pentru a initia schimbarea, respectiv alinierea obiectivelor si abordarilor tuturor categoriilor de persoane implicate sau afectate, implicarea in politici publice, dezvoltarea unor strategii solide privind gestionarea resurselor umane si investirea in pregatirea fortei de munca.