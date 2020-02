Programe de internship & trainee la cel mai mare maraton de cariere al primaverii

Anul 2019 in cifre

Noutati 2020

www.hipo.ro, singurul portal de cariera dedicat exclusiv candidatilor cu studii superioare;

Angajatori de TOP, cel mai mare targ de cariera din Romania, care are loc de doua ori pe an, in Bucuresti si Timisoara;

DevTalks, eveniment care reuneste 1.000 de profesionisti IT pasionati de web, online, cloud computing si big data;

Top Talents Romania, program care identifica si premiaza cei mai valorosi 300 de tineri romani;

Studiul Cei mai doriti angajatori, cel mai cuprinzator instrument de pe piata care masoara gradul de atractivitate al brand-urilor de angajatori, precum si asteptarile pe care tinerii le au de la acestia.

Pe site-ul de cariera Hipo.ro, in prezent, sunt activede internship, trainee, graduates, stagii de practica si joburi entry-level special gandite pentru studentii, proaspat absolventii si tinerii ce isi doresc sa puna in practica informatiile dobandite in timpul facultatii.Oportunitatile de cariera pentru tineri sunt oferite de companii renumite ce pot fi descoperite accesand hipo.ro, iar printre acestea se numara si programul Ubisoft Graduate Program Acesta este adresat studentilor si masteranzilor ce vor absolvi facultatea in domeniul Ingineriei sau a Informaticii, in vara anului 2020, care au cunostinte de C++ si care au mai putin de 1 an experienta.Rolul viitorului Gameplay Devoloper este de a se implica in oferirea unei experiente de joc distractive si confortabile, dar si interactiva prin colaborarea cu designeri, artisti sau alti membrii ai echipei de dezvoltare a jocurilor din tara sau din strainatate.Programul se desfasoara pe o perioada de 2 ani, iar studentii interesati sa se alature unei companii creative de inalta tehnologie si un lider in industria jocurilor video, sunt invitati sa aplice pana pe data de 28 februarie. Au sansa astfel sa ia parte la programul din cadrul Ubisoft Romania.Daca ar fi sa facem o restrospectiva a anului trecut, pentru proiectul Internship & Trainee Marathon, 2019 a reprezentat: 1.300.000+ cautari de internship-uri si joburi entry-level, peste 1900 programe de internship, trainee, graduates, stagii de practica si joburi entry level in domenii variate precum: IT, Marketing, Vanzari, Juridic, Productie, Resurse Umane, Contabilitate, Administrativ, Inginerie, Productie, Achizitii si Logistica etc.Companii participante: Asseco South Eastern Europe Romania, Ursus Breweries, E.ON Romania, Coca-Cola HBC Romania, Jacobs Douwe Egberts, HeidelbergCement Romania, METRO Cash Carry Romania, JTI Romania, Philip Morris Romania, L'Oreal Romania, P&G, ING Romania, Unilever, Automatic Data Processing (ADP) Romania.Anul 2020 vine cu vesti bune pentru studenti si proaspat absolventi! Hipo.ro lanseaza NextGen, o platforma online dedicata dezvoltarii profesionale. Sub umbrela acesteia se regasesc proiecte special gandite sa usureze primul contact al studentilor si proaspat absolventilor cu piata fortei de munca din Romania.Printre proiecte se numara NextGen Finance Recruitment Day, NextGen Students & Fresh Grads, NextGen Internship & Trainee Marathon si NextGen Career Guide.Umbrela NextGen isi propune de asemenea, prin intermediul proiectelor din portofoliu, sa acopere toate nevoile de recrutare ale companiilor reusind sa atraga atat studenti, cat si proaspat absolventi din domenii cat mai variate. Internship&Trainee Marathon 2020 isi propune sa atraga companii renumite si poate fi accesat de catre orice candidat care detine un cont si un CV pe portalul de cariera www.hipo.ro Acestia vor gasi in perioada februarie - mai 2020 programe de internship, trainee, graduates, stagii de practica si joburi entry-level la nivel national disponibile in cadrul companiilor ce s-au inscris in Marathon si nu numai.Companiile care au deschise astfel de programe si doresc sa se implice in dezvoltarea profesionala a tinerilor, ne pot contacta la adresa de e-mail: angajatori@catalyst.ro.Catalyst Solutions este o companie romaneasca de consultanta in resurse umane, specializata in solutii de recrutare si employer branding. In cei 13 ani de experienta, Catalyst a devenit cunoscuta pentru unele dintre cele mai mari proiecte si evenimente din domeniu, precum: