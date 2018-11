Record de aplicanti la Top Talents Romania: 66 intr-o singura zi. Cei mai buni 250 de tineri vor participa la eveniment

Editia din acest an va avea loc pe 23-24 noiembrie la Hotel Caro din Bucuresti, iar cei care vor sa participe se pot inscrie gratuit pana pe 16 noiembrie, pe site-ul www.hipo.ro , la sectiunea Top Talents Romania."Ne bucuram sa anuntam ca editia aceasta Top Talents Romania a inregistrat un record al numarului de inscrisi pe platforma evenimentului. Intr-o singura zi 66 de tineri cu expunere internationala, implicati in actiuni de voluntariat sau ONG-uri, tineri cu rezultate academice foarte bune au completat formularul de aplicare la eveniment.Principalele orasele din care provind tinerii sunt Bucuresti, Ploiesti, Timisoara si Brasov, iar canalul de promovare care a inregistrat cele mai multe conversii a fost newsletterul. Pana in acest moment aproximativ 900 de tineri sunt inscrisi pe platforma www.hipo.ro, iar aplicarile sunt deschise in continuare pana pe 16 noiembrie" - Stefania Alexe, Project Manager Top Talents Romania.Inscrierea la Top Talents Romania este gratuita si se realizeaza pe www.hipo.ro, la sectiunea Top Talents Romania, pana pe 16 noiembrie.Dupa aceasta etapa, aplicantii trec printr-un proces de selectie si evaluare, iar in functie de punctajul obtinut intra in a doua etapa de selectie care consta in completarea unor teste online de verificare a abilitatilor logice si numerice.In final, cei mai buni 250 de candidati sunt invitati la Top Talents Romania, pe 23-24 noiembrie la Hotel Caro din Bucuresti.Anul acesta Top Talents Romania va cuprinde o serie de conferinte si workshopuri, studii de caz care sa ofere o experienta solida de invatare, dar si zone de interactiune cu reprezentantii companiilor si oportunitati de cariera la care participantii pot aplica: programe de internship, trainee si management trainee.* Join us and accept the Magnum challenge! Help us to build the brands of the future - Unilever Romania;* Brewing creativity into leading brands: How to bring great brands to life - Ursus Breweries;* Self-leadership for a lean career start - Vodafone Romania;* 5 Lands Journey with KPMG - KPMG Romania.* Philips Handsticks - how to build a new category? - Philips Romania* How Microsoft protects your Apple and Android devices - Microsoft Romania* Telekom Tiger Skills - Telekom Romaniasi vor sa intalneasca cei mai buni 250 de tineri din Romania sunt: JTI, Philips, Vodafone Romania, Coca Cola HBC, KPMG, Microsoft, Telekom Romania, Unilever, Ursus Breweries, Bosch, Groupe Renault Romania, A.T. Kearney.Mai multe informatii despre eveniment si modalitatea de inscriere pot fi accesate pe www.hipo.ro, la sectiunea dedicata evenimentului Catalyst Solutions este o companie romaneasca de consultanta in resurse umane, specializata in solutii de recrutare si employer branding. In cei 12 ani de experienta,Catalyst a devenit cunoscuta pentru unele dintre, precum:* www.hipo.ro, singurul portal de cariera dedicat exclusiv candidatilor cu studii superioare;* Angajatori de TOP, cel mai mare targ de cariera din Romania, care are loc de doua ori pe an, in Bucuresti, Timisoara si online, pe www.hipo.ro;* DevTalks, eveniment care reuneste 1.000 de profesionisti IT pasionati de web, online, Cloud computing si Big Data;* Top Talents Romania, program care identifica si premiaza cei mai valorosi 300 de tineri romani;* Studiul Cei mai doriti angajatori, cel mai cuprinzator instrument de pe piata, care masoara gradul de atractivitate al brandurilor de angajatori, precum si asteptarile pe care tinerii le au de la acestia.