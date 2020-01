De ce sa lucrezi in IT in 2020

Full-stack developer:

salariul unui full-stack developer junior porneste de la 3500 lei, dar majoritatea salariilor se incadreaza intre 3770 si 7000 lei, interval confirmat si in rapoartele Brainspotting din ultimii ani;

un middle full-stack developer poate ajunge la un salariu de 9910-13700 lei;

un senior full-stack developer are, in general, un salariu de peste 14630 lei.

Front-end si back-end:

junior developer, 0-2 ani experienta: intre 650 - 1300 EUR (salariu IT mediu de 870 EUR).

middle developer, 2-4 ani experienta: intre 1250 si 2580 EUR (salariu IT mediu de 1720 EUR).

senior developer, peste 4 ani experienta: intre 1800 si 4300 EUR (salariu IT mediu de 2260 EUR).

Java, PHP, Python si C++:

salariul net mediu lunar pentru un programator Java - 7072 lei in Romania conform comparatorului de salarii Paylab;

salariul net mediu lunar pentru un programator PHP - 5546 lei in Romania, conform aplicatiei;

salariul net mediu lunar pentru un programator Python - 6470 lei, conform aceleiasi aplicatii;

un programator C++ poate castiga un salariu mediu net lunar de 6973 lei in Romania.

Mediul academic nu furnizeaza destui absolventi IT: puterea de acoperire a universitatilor nu este deloc mare: cele 5 universitati politehnice, 59 de universitati de stat si 174 de universitati private cu specializari tehnice ofera anual aproximativ 9.500 de absolventi, versus cei peste 15.000, de care avem nevoie.

Pentru cei care au si obiective de schimbare profesionala, sunt vesti bune. In ultimii 3-4 ani, au aparut numeroase scoli de IT care promit ca te invata programare de la zero in mai putin de un 1 an si iti garanteaza ca esti gata de angajare.Acesta este si principalul motiv pentru care este indicat sa lucrezi in IT in 2020. Am analizat piata de IT alaturi de centrul de educatie in IT care promite sa rezolve problema deficitului de programatori din Romania - Codecool - si am facut o lista de motive pro "de ce sa lucrezi in IT" mai jos.Conform unui studiu - in 2019, a depasit pragul de 5 miliarde de euro (de 5 ori valoarea din 2003 si dublu fata de 2013), cu o rata de crestere de 14,3%, contribuind cu 6% la PIB-ul Romaniei (versus 0,5% in 2003).Daca in primii ani ai democratiei, dupa '89, IT-ul insemna firme deschise in sufrageriile personale ale informaticienilor, astazi Romania este gazda pentru numeroase centre/companii de IT internationale prestigioase, precum Microsoft, Amazon, Adobe, Oracle sau IBM.Potrivit unei analize facute in 2019 de analistii de la KeysFin, cifra totala de afaceri a companiilor controlate majoritar, de investitori din Statele Unite ale Americii a fost de aproximativ 1,4 miliarde de euro in 2017, din care industria IT reprezinta aproximativ 30% din totalul investitiilor directe realizate de companii americane prezente in Romania. Iar acest procent este in continua crestere.De asemenea, sa nu uitam de performantele companiilor romanesti de IT: primul unicorn de avangarda local - UiPath, de BitDefender sau SoftVision.In ceea ce priveste activitatea locala, orasele unde se gasesc cei mai multi angajati IT sunt Bucuresti, Iasi si Cluj, acest top fiind echivalentul oraselor in care sunt prezente companiile americane prezente pe piata din Romania: Microsoft la Bucuresti sau Amazon la Iasi. Cresterea angajatilor din Iasi se datoreaza si faptului ca de pe bancile scolilor din Iasi ies intre 2500 si 3000 de IT-isti anual.Romania este unul dintre cele mai active hub-uri IT din Europa, cu un ritm de crestere fulminant. Tocmai acest ritm de crestere rapid a dus la crearea unui deficit major de specialisti - acum sunt prea multe posturi vacante de programatori si prea putini programatori pe piata de angajare. Acest lucru a creat noi oportunitati de cariera tentante, variate si sigure, unde angajatul are puterea asupra angajatorilor.In acest context, si topul salariilor din Romania este dominat de acest ecosistem, castigul mediu nominal net crescand de la luna la luna. Daca, in februarie 2019, salariul mediu in IT a fost de 6683 lei, in luna mai 2019 a fost de 6946 lei, conform datelor Institutului National de Statistica De asemenea, 68% dintre companii cred ca salariile in IT vor creste (lucru confirmat de INS), dar si ca salariile entry-level in programare se estimeaza intre 500-700 EUR, similar cu asteptarile candidatilor (550-800 EUR).Companiile sunt in permanenta cautare de persoane care cunosc cele mai populare limbaje de programare: developeri full-stack, Front-End, programatori Java sau Python, precum si specialistii in securitate IT si Big Data sau ingineri software.Mai jos o listare succinta a unor aproximari de salarii in IT, conform unui studiu Codecool , in functie de specializare:Conform celui mai recent studiu realizat de Brainspotting Romania pentru 2019-2020, salariul unui(similar pentru front-end si back-end) arata astfel:Mentionam mai sus ca angajatii sunt cei care au puterea de negociere la angajare. De ce? Iata o statistica graitoare, care prezinta situatia pietei de angajare in IT: studiile arata caPentru a diagnostica mai bine starea actuala a pietei de angajare in IT, scoala de IT Codecool in parteneriat cu agentia de recrutare Brainspotting a intervievat 47 de companii din domeniul IT si am depistat principalele provocari cu care acestea se confrunta in procesul de selectie si recrutare a IT-istilor:Printre companiile participante la studiul initiat aici, la Codecool, se numara: DB Global Technology, eMag, GoPro, Finastra, Luxoft, Garmin, Playtika, IBM Romania si Raiffeisen Bank.IT-ul a devenit accesibil. Astazi, poti sa inveti programare de la zero, chiar daca nu ai terminat o facultate de profil. Este suficient sa ai destula pasiune, sa vrei sa inveti sa codezi si sa iti dedici timp pentru acest lucru. Incurajarea reconversiei profesionale, integrata cu diferite strategii, pare sa fie o solutie pentru rezolvarea deficitului. Tocmai de aceea, scolile de IT lucreaza in parteneriat cu companiile de IT pentru a forma profesionisti in domeniu.Oameni cu diferite experiente profesionale (de la ingineri in constructii sau telecomunicatii, la jurnalisti, profesionisti in stiinte politice) sporesc stabilitatea unei echipe, situatie deja testata de unii angajatori participanti la studiu.", adauga Claudia Tamasi, Country Manager, Codecool Romania - scoala de programare unde o parte dintre cursantii deja inscrisi, toamna trecuta provin din domenii total diferite precum banking-ul, finante sau marketing.Deci, daca alegi o scoala de IT buna, cu mentori dedicati, poti sa inveti programare si sa te lansezi ca entry-level in campul muncii. In cat timp? Specialistii aproximeaza un an, daca mergi la cursuri constant, organizat, cel putin 6 ore pe zi, ca si cum ai merge la un job.Daca demonstrezi perseverenta si daca vei absolvi cu brio de fiecare modul, unele scoli de IT iti vor deschide usa catre primul job, prin parteneriatele pe care le-au format cu companiile in nevoie de profesionisti, care acum angajeaza programatori care nu detin neaparat diploma de absolvire in domeniu (peste 50% din companii sunt deschise la aceasta idee).Vastitatea sa vine mai ales din multitudinea de limbaje de programare care exista.Iar fiecare limbaj de programare este destinat unui anumit tip de proiect. Deci, iti poti alege limbajul de programare pe care vrei sa-l inveti in functie de ceea ce ti-ai dori sa programezi. Daca esti pasionat de gaming, poti alege un tip de limbaj de programare, pe cand daca esti pasionat de dezvoltarea de aplicatii, site-uri sau de inginerie software iti poti alege sa inveti alt limbaj de programare.Printre limbajele de programare cele mai populare, mentionam: Python (dedicat in principal pentru aplicatii desktop, web sau framework-uri), JavaScript (dedicat front-end we development-ului), Java (pentru aplicatii de mobil sau servere web), PHP (web development), C si C++ (aplicatii pentru desktop sau jocuri cu grafica complexa - gaming).Este valabil pentru intreg mapamondul, si in mod special pentru Romania, in aceasta perioada.", spune Claudia Tamasi, Country Manager Codecool Romania.Deci, ce stim sigur este ca piata creste. Ceea ce urmeaza este ca, in timp, sa invatam cum sa o gestionam si cum sa folosim aceasta crestere in avantajul nostru.