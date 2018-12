Sondaj: Care sunt joburile la care viseaza liceenii in 2018

In acelasi context, 13% dintre cei chestionati au mentionat ca domeniul economic, al managementului si al antreprenoriatului este atractiv pentru un viitor job, iar 8% ar opta pentru un loc de munca in domeniul juridic (avocat, jurist, procuror, judecator)."Interesant este ca, pentru tineri, un loc de munca in politie sau armata (6%) este de doua ori mai atractiv decat in educatie sau sport. Interesul pentru meseria de profesor este exprimat de elevi in proportie de doar 3%. Printre meseriile 'exotice' mentionate in raspunsurile la chestionare regasim: pilot de drone si miner spatial. Unu din doi elevi considera ca noile meserii ale viitorului vin din domeniul roboticii, inteligentei artificiale si al calculatoarelor, 16% din imprimarea 3D, 14% din realitatea virtuala, 13% din internetul tuturor lucrurilor si 6% din blockchain", arata rezultatele sondajului citat.In plus, elevii au fost atrasi de marketingul digital in proportie de 17%, iar apoi, in procente aproape egale, de meserii ca programatori de roboti si inteligenta artificiala (15%), ghid turistic spatial (14%) si arhitect de spatii virtuale si dezvoltator de avatare (cate 13%).Totodata, 9% dintre elevii intervievati au optat pentru biomedicina sau biotehnologii sau pentru a fi analist de baze de date mari/specialist in protectia datelor. Intr-un procent de 3%, acestia par interesati sa devina inovatori de energii alternative.Potrivit sursei citate, cei mai multi dintre elevi (61%) au apreciat ca vor face intre doua si cinci schimbari in decursul carierei, in timp ce 22% cred ca vor schimba "macazul" in viata lor profesionala doar o data. Restul de 17% mizeaza pe flexibilitate profesionala si cred ca vor face peste cinci schimbari in cariera proprie.In ceea ce priveste parerea parintilor si cadrelor didactice fata de viitorul loc de munca al copiilor, rezultatele sondajului converg tot spre domenii precum IT. Astfel, circa jumatate dintre cei chestionati (44%) considera ca IT-ul este domeniul de viitor (programare, robotica, inteligenta artificiala), un procent semnificativ mai mare decat in cazul elevilor (32%) . Pe locul doi se afla medicina cu un procent de 28%.Perspectiva meseriei de profesor in randurile parintilor si ale cadrelor didactice este atractiva in viitor pentru doar 5% dintre respondenti, respectiv 2% pentru domeniul juridic (avocat, jurist, procuror, judecator) . Domeniul economic si al afacerilor este atractiv pentru 11% dintre parintii si profesorii care au raspuns la acest chestionar, in timp ce 6% considera psihologia un domeniu atractiv in viitor.De asemenea, aproape o treime dintre respondenti considera robotica si inteligenta artificiala ca sursa principala pentru noile meserii ale viitorului, in timp ce doar 6% au optat pentru blockchain. Restul de optiuni sunt relativ echilibrate intre: calculatoare (17%), imprimare 3D (17%), internetul tuturor lucrurilor (16%) si realitate virtuala (14%).Pe de alta parte, parintii mizeaza pe flexibilitatea profesionala a propriilor copii mai mult decat elevii. Mare parte dintre respondenti (83%) mizeaza pe mai mult de de trei schimbari ale locului de munca pentru copiii lor, iar 7% cred ca acest lucru se va intampla doar o data.Sondajul de opinie al INACO a fost realizat, in perioada septembrie - noiembrie 2018, pe un esantion de peste 1.300 de elevi, parinti si profesori din Bucuresti, Timisoara si Pitesti, in cadrul proiectului 'Ghidul Meseriilor Viitorului'.