2018 a fost un an al nemultumirilor si protestelor sindicale in majoritatea domeniilor

Sindicatele din educatie, din sanatate, transporturi, cultura, industrie, tineret si sport, dar si patronatele din transporturi au organizat pe parcursul anului o serie de actiuni de protest, pornind de la greva japoneza, pichete si marsuri pana la mitinguri si greve de avertisment.Nemultumirile sindicalistilor din Sanatate au fost facute publice din primele zile ale anului, iar la finele lunii ianuarie Sindicatul Hipocrat a trimis o scrisoare ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, in care semnala ca mai multe categorii profesionale din domeniul sanatatii nu vor beneficia in martie de crestere salariala, respectiv farmacistii, biologii, chimistii, infirmierii, brancardierii, ingrijitoarele si personalul Tesa.Cateva zile mai tarziu, presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, afirma ca veniturile vor scadea in spitalele mono-profil, mai exact pentru sectia de psihiatrie, TBC si boli infectioase. "Salariile vor creste in sanatate doar la medici, dar nici medicilor nu le vor creste salariile atat cat a fost estimat. (..) In sanatate insa sunt cazuri unde se diminueaza salariul si pot sa va dau cateva exemple: in patologie vor fi scaderi salariale, la spitalele mono-profil, ma refer aici la psihiatrie, TBC si infectioase, unde existau sporuri mari, inclusiv pentru personalul TESA, acum vor avea diminuari drastice, de 40%", afirma Husanu.Si Leonard Barascu, presedintele Sanitas anunta, la finele lunii februarie, ca cel mult 5.000 de persoane care activeaza in domeniul Sanatatii au pierdut la salariu sume cuprinse intre 186 si 1.000 de lei. "Scaderi salariale in domeniul Sanatatii au fost inregistrate in cazul celor care au functii mari. Aici este vorba despre sefii de centre din asistenta sociala, de personalul din DSP-uri, functionarii publici si cei din conducere. (...) . In sectorul pe care il reprezint sunt pana in 5.000 de persoane care au pierdut bani la salariu, cu sume cuprinse intre 186 si 1.000 de lei", a explicat Barascu.In urma acestor declaratii, la inceputul lunii februarie, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, afirma ca Ministerul Sanatatii urmeaza sa elaboreze un regulament de sporuri, impreuna cu sindicatele, pentru angajatii care lucreaza in Sanatate. "Noi am avut foarte multe discutii cu cei din Sanatate, a ramas ca Ministerul Sanatatii sa elaboreze un regulament de sporuri, chiar impreuna cu sindicatele, nu stiu ce s-a mai intamplat intre timp, dar este obligatoriu ca el sa fie gata pana in luna martie", a spus atunci Vasilescu.Pe 15 martie, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, dupa discutiile cu reprezentantii Federatiei "Solidaritatea Sanitara" din Romania, sublinia ca mentinerea sporurilor in sectorul sanatatii la nivelul existent la inceputul anului nu este posibila, intrucat exista un plafon, cel de 30%, mentionat in Legea salarizarii unitare, care trebuie respectat.In acest context, pe 20 martie, peste 200 de membri ai SANITAS au pichetat, timp de doua ore, Ministerul Finantelor Publice, nemultumiti fiind de conditiile de salarizare si grilele de sporuri. "Trebuie sa gasim solutii, impreuna cu Ministerul de Finante, astfel incat Anexa 10 (regulamentul de sporuri - n. r.) sa nu produca efecte pentru anul acesta sau, in situatia in care va functiona Anexa 10 anul acesta, sa o imbunatatim. Ea trebuie sa apara, fara discutie, intr-o forma imbunatatita, de aceea am si inceput protestul astazi la MFP pentru ca, intr-adevar, Ministerul Sanatatii e legat de 30% pe ordonatorul principal de credite si nu poate acorda sporurile din sistemul sanitar. Noi am inceput cu Ministerul de Finante", a afirmat vicepresedintele Federatiei Sindicale SANITAS, Iulian Pope, la iesirea de la discutiile cu ministrul Finantelor, adaugand ca sindicalistii vor continua pichetul si la ministerele Muncii si Sanatatii.Astfel, o saptamana mai tarziu, pe 27 martie, Federatia SANITAS a pichetat timp de doua ore Ministerul Sanatatii, iar joi, 29 martie, Ministerul Muncii. Dupa discutiile cu ministrul Sorina Pintea, Viorel Husanu a anuntat ca Ministerul Sanatatii a renuntat la anexa cu sporurile, regulamentul de sporuri urmand sa fie adoptat prin Hotarare de Guvern.Nemultumirile sindicalistilor nu s-au oprit insa, iar pe 19 aprilie, Consiliul National al Federatiei Sanitas a stabilit programul de proteste, ce prevedea miting in Capitala in data de 26 aprilie, urmat de o greva de avertisment pe 11 mai si de o greva generala pe 18 mai.Astfel, pe 26 aprilie, circa 10.000 de sindicalisti au protestat in piata Victoriei, acestia afisand bannere cu mesaje precum "Daca nu ne mariti sporul, hai sa mirositi formolul", "Egalitate pentru toti", "Dreptate pentru TESA" si "Legea voastra unitara dezbina intreaga tara". O delegatie a sindicalistilor de la Sanitas a intrat atunci la discutii cu vicepremierul Viorel Stefan si secretarul general al Guvernului, Andreea Lambru. Dupa intalnire, liderii de sindicat au anuntat ca nu va fi modificat calendarul protestelor, deoarece nu au fost rezolvate foarte multe lucruri.In urma acordului incheiat pe 8 mai cu reprezentantii Guvernului, sindicalistii au anuntat ca au decis sa incheie conflictul colectiv de munca si sa renunte la declansarea grevei generale in data de 11 mai.O data cu venirea toamnei, apar noi nemultumiri, iar Federatia Solidaritatea Sanitara a inceput procesul de consultare a membrilor de sindicat in privinta organizarii unui program de proteste ample, care puteau merge pana la greva generala, in conditiile in care Guvernul nu a semnat contractul colectiv colectiv de munca la nivel de sector Sanatate.Pe 13 octombrie, Consiliul de Coordonare al Federatiei a decis continuarea negocierilor cu Ministerul Sanatatii si Guvernul si instaurarea clauzei de activare automata a protestelor in situatia in care guvernantii nu satisfac cel putin doua conditii esentiale pentru interesul salariatilor din sanatate, respectiv cresterea salariilor de baza incepand cu 1 ianuarie 2019 pentru categoriile de salariati care nu au beneficiat de aceasta crestere la 1 martie 2018 si finalizarea negocierii contractului colectiv de munca si semnarea acestuia.Nemultumirile au marcat inceputul de an si in Educatie, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), atragand atentia, la mijlocul lunii ianuarie, ca profesorii din Romania sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele sau soferii din primarii, iar cu o asemenea pozitionare in grilele de salarizare a celor care pregatesc viitoarea forta de munca sansele sa ajungem in randul tarilor cu nivel de trai ridicat tind catre zero.Pe 29 ianuarie, Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" a anuntat ca s-a retras din toate structurile de dialog social de la nivelul Ministerului Educatiei Nationale pana la momentul in care institutia va intelege ca un dialog social real presupune transparenta, comunicare, discutii de pe pozitii de egalitate si parteneriat."In ultimele luni, dialogul social de la nivelul Ministerului Educatiei Nationale a fost unul mimat. Totul a culminat cu masurile abuzive dispuse inspectoratelor scolare (comasarea de unitati, de clase si de grupe; desfiintarea, in mediul rural, a unor structuri ale unitatilor de invatamant; interdictia mentinerii cadrelor didactice ca titulare peste varsta de pensionare; interdictia reducerii cu 2 ore a normei didactice pentru cadrele didactice cu 25 de ani vechime si gradul didactic I etc.) - in numele incadrarii in buget. La acestea se adauga: blocarea posturilor vacante in sistemul de invatamant si insuficienta resursei umane (indeosebi la nivelul inspectoratelor scolare); neachitarea integrala a sentintelor judecatoresti privind plata diferentelor salariale cuvenite membrilor de sindicat si lipsa de predictibilitate privind plata restantelor; pasivitatea Ministerului Educatiei in solutionarea problemei cresterilor salariale pentru personalul contractual/nedidactic din inspectoratele scolare", declara Marius Ovidiu Nistor, presedinte FSE "Spiru Haret".Doua zile mai tarziu, Federatia a organizat un pichet de protest in fata Ministerului Educatiei Nationale, la care au participat circa 100 de persoane. Desi fusese anuntat si pentru ziua urmatoare, protestul a fost suspendat in urma discutiilor cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, de la care au primit promisiuni pentru rezolvarea a trei dintre problemele ridicate, dar nu si in cazul grilei de salarizare.La inceputul lunii martie, insa, FSLI a consultat membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor, iar cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au optat sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala din perioada 5-7 martie 2018.Punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr.153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, a starnit nemultumirea Federatiei Nationale Sindicale PROJUST, care a anuntat la inceputul lunii februarie ca va declansa actiuni de protest, in cazul in care nu vor fi identificate solutii pentru problemele privind scaderile salariale ale grefierilor."In conditiile in care in zilele urmatoare nu se vor lua masuri de organizare a unor intrevederi urgente si mai ales nu se vor identifica solutii concrete de rezolvare a tuturor acestor probleme, dorim sa instiintam opinia publica ca adoptarea unor forme de protest este iminenta", precizau reprezentantii federatiei.Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor a anuntat la randul sau ca angajatii din penitenciare vor protesta pe 9 februarie in fata Ministerului Justitiei, acestia reclamand conditiile de lucru improprii, deficitul de personal si neplata orelor suplimentare nerecuperate. Protestul a fost insa anulat, iar o delegatie formata din cinci persoane a intrat la discutii cu ministrul Justitiei pentru a incerca sa gaseasca solutii la problemele cu care se confrunta sistemul.Cateva zile mai tarziu, sindicalistii din justitie, politie si penitenciare au anuntat ca vor avea in perioada urmatoare intalniri tehnice cu reprezentantii Ministerului Muncii pentru aplicarea noilor norme financiare si fiscale."Problemele vin din rezultatul aplicarii noilor norme financiare si fiscale, pe plan salarial, in special, care au generat anumite efecte neunitare. Sunt si aspecte care vizeaza diminuari in plan salarial sau din cauza unor erori interpretate de angajatori, ale ordonatorilor de credite, la nivelul unitatii din justitie, grefieri, dar si in sistemul penitenciar. Problemele pe care noi le-am atins vizeaza politia, grefierii, dar si alte domenii din administratia publica, cum ar fi directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, unde avem diminuari salariale la diferite centre, unde sunt aplicari ale normelor privind sporurile, care la fel, genereaza diminuari", declara presedintele Sindicatului National al Lucratorilor din Penitenciare, Stefan Teoroc.Acesta a precizat ca diminuarile vin ca urmare a conflictului dintre normele fiscale, care stabilesc transferul contributiilor de la angajator la angajat.La randul sau, presedintele sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a sustinut ca exista o problema de aplicare a Legii salarizarii unitare la Ministerul Afacerilor Interne pentru politistii cu studii superioare."Avem o problema de aplicare a Legii salarizarii la Ministerul Afacerilor Interne, in sensul in care aproximativ 40.000 de agenti de politie au fost incadrati pe studii medii, desi legea prevede ca pot fi salarizati pe studii superioare", a spus Andreica.Pe 22 martie cateva zeci de politisti, membri ai Sindicatului National al Agentilor de Politie, au pichetat Ministerul de Interne, fiind nemultumiti de conditiile de munca, precum si de salarizare, iar doua zile mai tarziu circa 2.000 de politisti, angajati din penitenciare si anatomo-patologi au protestat in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare. Protestatarii au plecat in mars spre Guvern, numarul acestora crescand pana la circa 10.000.Starea de tensiune a continuat, iar pe 28 martie politistii din cadrul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) au pichetat Ministerul de Interne, acestia fiind nemultumiti de conditiile de munca, precum si de salarizarea personalului din sector. Presedintele SNCCP, Dumitru Coarna, declara ca sindicatul a primit aprobare de pichetare a MAI pentru toata saptamana.Luna aprilie a venit cu noi proteste, consilierii de probatiune din Bucuresti si alte 23 de judete din tara anuntand pe 16 aprilie ca protesteaza prin intreruperea lucrului si stationarea in fata sediilor serviciilor de probatiune, dorind sa atraga un semnal de alarma asupra consecintelor pe care le va avea proiectul de lege privind masurile alternative de executare a pedepselor privative de libertate daca va fi adoptat de Parlament in forma actuala.Dupa o vara linistita din punct de vedere al miscarii sindicale, toamna a venit cu noi actiuni ale sindicalistilor din penitenciare, care au protestat, in perioada 7-27 septembrie, in fata penitenciarelor, cerand conditii mai bune de lucru si demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in data de 3 octombrie fiind organizat un protest in fata Ministerului Justitiei.Lista de revendicari cuprindea: conditii de lucru mai bune, plata orelor suplimentare restante, stoparea imputernicirilor ilegale, eliminarea discriminarilor salariale, aprobarea Statutului politistului de penitenciare, plata integrala a orelor suplimentare curente, etc.Nici sectorul Culturii nu a fost lipsit de nemultumiri anul acesta. In ianuarie, Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind solicita coalitiei aflate la putere, precum si premierului desemnat, Viorica Dancila, sa retraga, in regim de urgenta, Ordonanta nr. 27/2017, pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, intrucat aceasta afecteaza in mod dramatic veniturile artistilor, jurnalistilor, cadrelor didactice, dar si ale altor categorii profesionale."Acest act normativ, adoptat fara consultarea partenerilor sindicali, conduce la diminuarea cu 35% a veniturilor acelor persoane care au obtinut in anul 2017, sau care estimeaza ca vor obtine in anul 2018, alte venituri decat cele consemnate in contractul individual de munca, iar acestea sunt mai mari decat 12 salarii minime pe economie (22.800 lei) . Potrivit amintitei ordonante, aceste persoane sunt obligate sa depuna, pana la 31 ianuarie 2018, Declaratia 600, avand astfel de platit, pe langa impozitul pe venit (in cuantum de 10%), si CAS, reprezentand 25% din sumele declarate, dar si CASS 10%. Practic, se recurge la o dubla impozitare a acestor salariati care platesc amintitele contributii in cadrul contractelor individuale de munca, ei beneficiind de aceleasi servicii medicale, precum si o triplare a contributiilor in cazul persoanelor fara venituri si care doresc accesarea sistemului de stat privind serviciile medicale", se mentiona intr-un comunicat la federatiei.La finele lunii aprilie, Consiliul National al Federatiei FAIR-MediaSind a decis demararea procedurilor legale in vederea declansarii grevei generale in sectorul cultura si mass-media, ca urmare a refuzului Ministerului Culturii si Identitatii Nationale de a purta un dialog pe temele importante pentru salariatii din domeniu, iar pe 3 mai SRJ MediaSind a demarat, de Ziua Libertatii de Exprimare, campania de strangere de semnaturi pentru declansarea actiunilor greviste indreptate impotriva "arogantei guvernantilor care ignora cererile repetate ale reprezentantilor angajatilor din sectorul Cultura si Mass-Media de a fi primiti la masa negocierilor".Pe 21 mai, FAIR anunta ca a decis suspendarea actiunilor greviste programate, in urma consultarii organizatiilor afiliate privind semnarea Acordului cu conducerea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, Federatia Cultura si Mass-Media FAIR-MediaSind. Acordul a fost incheiat pe o perioada de un an, cu posibilitatea de prelungire.Totusi, pe 19 mai circa 100 de salariati din muzee au protestat, timp de doua ore, in fata Ministerului Culturii, nemultumiti de nivelul de salarizare si de conditiile de munca.La finele lunii septembrie, FAIR-MediaSind vine cu noi cereri, solicitand factorilor de decizie din cadrul Filarmonicii de Stat Banatul sa inceapa deindata negocierile cu reprezentantii sindicatului si sa semneze pana cel tarziu 5 octombrie 2018 Contractul Colectiv de Munca din institutie, pentru a evita declansarea grevei generale.In urma unui protest al angajatilor Filarmonicii, in data de 26 septembrie conducerea FAIR-MediaSind a avut o intalnire cu primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu. Acesta a transmis conducerii Filarmonicii sa solutioneze urgent problema. Factorii de decizie din Filarmonica nu au facut insa nimic pentru rezolvarea conflictului, ignorand si solicitarea primarului. In aceste conditii, angajatii au declansat actiunea grevista.Salariatii Filarmonicii de Stat Banatul Timisoara au declansat pe 5 octombrie greva generala, actiunea de protest fiind programata pana pe 18 octombrie. Angajatii au refuzat sa participe la repetitia programata la ora 10:00, precum si la concertul programat la ora 19:00, care trebuia sa deschida stagiunea 2018-2019. Din acest motiv, administratia a decis sa inlocuiasca concertul de deschidere cu un recital de pian.Problemele angajatilor de la Filarmonica Banatul din Timisoara au fost prezentate si Comisiei Europene, in cadrul Plenarei Comitetului de Dialog Social Artele Spectacolului.Pe 20 noiembrie, angajatii Filarmonicii Banatul au semnat contractul colectiv de munca, dar sindicalistii au semnalat ca se tem ca potrivit noii organigrame prezentate de conducerea institutiei Primariei Municipiului Timisoara le vor fi restructurate posturile.La mijlocul lunii februarie, angajatii din transportul public feroviar au protestat in fata Ministerului Transporturilor timp de trei ore, acestia fiind nemultumiti de subfinantarea sistemului public de transport feroviar, precum si fata de statutul personalului feroviar.Pe 5 si 12 aprilie, cateva zeci de persoane, membri ai Federatiei Mecanicilor de Locomotiva, au pichetat Ministerul Transporturilor fiind nemultumite de situatia in care se afla CFR SA si de salarizarea personalului feroviar. Printre problemele semnalate de presedintele FML, Iulica Mantescu, se numara datoriile CFR SA, situatia infrastructurii feroviare, statutul personalului feroviar, dar si salarizarea personalului, aproximativ 60% dintre salariati lucrand pe salariul minim.Actiunile declansate de sindicalistii din sectorul feroviar au continuat pe 13 aprilie, cand peste 2.000 de persoane au protestat in fata Ministerului Transporturilor si ulterior au pornit in mars spre sediul Guvernului. Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, le-a transmis celor prezenti ca problemele trebuie rezolvate in liniste.Circa 200 de reprezentanti ai Sindicatului Liber Metrou (USLM) si cei ai Asociatiei Comerciantilor din Metrou au pichetat pe 19 aprilie sediul Ministerului Transporturilor, nemultumiti de pozitia Metrorex si a ministerului fata de problemele existente."Motivele pichetarii sunt nepasarea, ignoranta si indiferenta reprezentantilor administratiei Metrorex si ai Ministerului Transporturilor fata de problemele existente: amanarea adoptarii Statutului Personalului Feroviar; bugetul Metrorex 2018 insuficient pentru a rezolva problemele de exploatare, de investitii, de imbunatatire a conditiilor de munca, a lipsei de personal si de personal calificat si a lipsei materialelor, ce pun in pericol buna desfasurare a activitatii metroului bucurestean. Reprezentantii Asociatiei Comerciantilor din Metrou vor participa alaturi de noi pentru a-si apara si proteja singura sursa de venit ce intretine viata a peste 3.000 de oameni (1.200 de comercianti si familiile acestora) ", precizau sindicalistii.Un nou protest a fost organizat pe 31 iulie in parcarea Ministerului Transporturilor, la care au participat circa 100 de persoane, reclamand probleme de dialog social cu actuala conducere a Metrorex, lipsa de personal necesar pentru asigurarea sigurantei transportului de calatori si probleme in negocierea Contractului Colectiv de Munca. Presedintele USLM, Ion Radoi, nu a exclus posibilitatea unei greve generale la metrou."Avem mari probleme din punct de vedere al dialogului social cu actuala conducere a Metrorex, care nu colaboreaza si nu tine cont atunci cand ne intalnim de toate hotararile comune din punct de vedere social. A facut o structura destul de umflata la nivel de varf in cele patru luni de cand a venit la conducerea Metrorex (Dumitru Sodolescu - n.r.) in conditiile in care noi avem nevoie de 600 de oameni pe care sa-i angajam pentru a tine acest metrou pe sina, pentru a transporta calatori in conditii de siguranta", a declarat Ion Radoi.O noua luna, un nou protest. Pe 20, 21, 22 si 23 august sindicalistii USLM - salariati Metrorex si reprezentanti ai comerciantilor din metrou au pichetat timp de doua ore Ministerul Transporturilor, solicitand demisia ministrului Sova, precum si a directorului general al Metrorex si amenintand, in acelasi timp, cu declansarea grevei generale daca problemele cu care se confrunta Metrorex nu vor fi rezolvate.Pe 27 august, protestul s-a mutat la Palatul Victoria, circa 300 de sindicalisti de la Metrorex pichetand sediul Guvernului, pentru a atrage atentia asupra problemelor de la metrou. "S-a avut in vedere dezbaterea si analizarea revendicarilor inaintate de USLM pentru care conducerea Ministerului Transporturilor si-a manifestat permanent in cadrul discutiilor de pana acum intreaga disponibilitate. Reprezentantii USLM au cerut suplimentar fata de adresele inaintate la minister, intocmirea unui document oficial referitor la pozitia ministerului fata de revendicarile organizatiei sindicale. In acest context, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, le-a cerut liderilor sindicali sa formuleze o solicitare in acest sens. Potrivit Legii nr.62/ 2011 a Dialogului Social, pentru intrunirea Comisiei de Dialog Social este necesara convocarea tuturor membrilor, respectiv a reprezentantilor confederatiilor sindicale si patronale, reprezentative la nivel national. In acest context, reprezentantii USLM nu au dorit continuarea discutiilor", precizau reprezentantii MT.La finalul intalnirii, ministrul Sova si-a manifestat in continuare intreaga disponibilitate la dialog cu reprezentantii sindicatului, in vederea identificarii unor solutii constructive care sa asigure o dezvoltare bazata pe principii solide si corecte a Metrorex."Principala revendicare a USLM este prelungirea contractului de inchiriere a spatiilor comerciale din statiile de metrou intre Sindomet si Metrorex, care expira la finalul lunii septembrie a.c. Ministrul Lucian Sova considera ca administratia Metrorex are obligatia sa isi optimizeze veniturile, inclusiv pe cele obtinute din inchirierea spatiilor comerciale. Discutiile despre aceste spatii comerciale sunt incheiate din punctul de vedere al Ministerului Transporturilor", precizau reprezentantii ministerului.In acest context, sindicalistii de la metrou au anuntat ca vor convoca Consiliul General pentru a decide asupra actiunilor viitoare, Ion Radoi subliniind ca, daca se ajunge si la expirarea contractului colectiv de munca este posibil sa fie declansata greva, la mijlocul lunii octombrie.Discutiile dintre sindicalisti si administratie pe marginea noului Contract Colectiv de Munca (CCM) au inceput in octombrie, sindicalistii amenintand cu greva generala la mijlocul lunii noiembrie, daca negocierile esueaza.Si, cum nu s-a ajuns la consens, pe 15 noiembrie trenurile de metrou nu au circulat in intervalul orar 4:00 - 6:00, fiind declansata greva de avertisment, care a fost insa declarata nelegala de catre Tribunalul Bucuresti, pe motiv ca USLM nu a respectat Legea dialogului social. Cu toate acestea, angajatii Metrorex au anuntat ca vor intra in greva generala pe perioada nedeterminata pe 21 noiembrie, intre orele 4:00 - 16:00, daca pana atunci nu va fi rezolvat conflictul de munca. Dar, cu o zi inainte, Consiliul General de la USLM a decis sa amane declansarea grevei generale, in urma anuntarii remanierii guvernamentale, ce avea in vedere si inlocuirea ministrului Transporturilor, Lucian Sova.De altfel, si Tribunalul Bucuresti a dispus incetarea grevei de la metrou declansata de USLM.Pe 23 noiembrie, sindicalistii de la Metrorex au organizat un nou protest, neautorizat, la Ministerul Transporturilor, si au anuntat ca ar putea declansa greva generala in jurul datei de 10 decembrie, daca "nu va gasi intelegere" si nu se va semna contractul colectiv de munca. "Desi am suspendat greva, am anuntat din data de 21 noiembrie, nimeni nu a venit cu nicio oferta, pentru ca am inteles ca au schimbat Consiliul de Administratie, care trebuie mandatat de AGA, adica de minister, si Consiliul de Administratie trebuie sa mandateze directorii pentru a merge sa negocieze contractul colectiv cu sindicatele Metrorex. Noi nu ne dorim sa ajungem in greva, dar daca nu reusim sa gasim intelegere, undeva in jurul datei de 10 decembrie cred ca vom declansa greva generala", declara Marian Artimon, secretar general al USLM.Vicepresedintele sindicatului, Marian Baragau, a precizat ca principalele revendicari ale sindicalistilor sunt cresterea cu 35% a salariilor, imbunatatirea conditiilor de munca si prelungirea contractului privind spatiile comerciale din statiile de metrou.Conflictul de munca la metrou s-a incheiat dupa ce sindicalistii au obtinut majorari salariale de 20% pentru toti angajatii si acordarea primelor conform contractului colectiv de munca aflat inca in derulare la acea data.Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova, anunta insa ca pretul calatoriei cu metroul se va majora incepand de anul viitor, aceasta fiind singura modalitate prin care se pot acoperi cresterile salariale cerute de sindicatele Metrorex.In sectorul transporturilor, nemultumirile s-au manifestat si in randul patronatelor. Transportatorii au protestat la finele lunii septembrie in fata Ministerului Transporturilor, fiind intrerupt si transportul public, nemultumiti de un ordin al ministrului de resort care nu le mai acorda prioritate la licitatii firmelor care operau deja pe un anumit traseu.Florin Ghitulescu, membru al Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), sustinea ca noile reglementari avantajeaza companiile multinationale, care au mai multa experienta in general, dar nu si pe traseele din Romania, unde s-au consacrat firmele autohtone.Desi programasera pe 4 octombrie un protest in fata ministerului de resort, patronatele din transportul rutier au decis sa-l amane, in asteptarea rezultatelor dezbaterii publice organizata la sediul institutiei in data de 9 octombrie. "In functie de rezultatele dezbaterii publice, vor fi depuse cereri pentru a protesta in fata sediului Guvernului, iar simultan vor fi sistate toate cursele regulate din tara", sublinia COTAR.COTAR arata ca era o necesitate scoaterea de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social a proiectului de Ordin al ministrului Transporturilor pentru modificarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si supunerea acestuia unei dezbateri publice reale, legale, constructive si eficiente.Protestele din zilele de 25, 26 si 27 septembrie reprezentau o prima etapa a evenimentelor programate, transportatorii avand in plan sa blocheze Capitala si sa intrerupa transportul in toata tara, pana pe data de 27 octombrie, "daca ministerul de resort va continua lupta impotriva acestui sector de activitate, prin modificarile propuse".Intrebat despre protestul transportatorilor, ministrul de resort, Lucian Sova, declara ca un numar de 325 de firme efectueaza in exclusivitate in Romania, de peste 15 ani, transportul regulat de pasageri, iar in cazul in care reglementarile in domeniu raman la fel o alta firma autorizata, dar care nu face parte din grupul celor 325, nu va putea sa desfasoare o astfel de activitate.Seful de la Transporturi a mentionat ca fara aceasta reglementare pe care a initiat-o Ministerul Transporturilor, aflata in dezbatere publica, "nici pe urmatorii 6 ani nu ar trebui ca o alta firma decat cele 325 sa efectueze acest tip de activitati".Pe 11 octombrie, Augustin Hagiu, presedintele Federatiei Operatorilor de Transport din Romania (FORT), anunta ca firmele de transport judetean si interjudetean din toata tara vor intra in greva generala pe termen nelimitat, solicitand retragerea proiectului de ordin al ministrului de resort, prin care firmele care operau deja un anumit traseu nu mai au prioritate la noile licitatii. "La aceasta ora, in greva au intrat deja transportatorii din 13 judete. La ora 12:00 expira termenul de 48 de ore pe care l-am dat ministrului pentru a retrage acest ordin. Ne asteptam sa se alature grevei tot mai multi transportatori din toata tara. Vom sta in greva pana la retragerea ordinului", a spus Hagiu.Pe de alta parte, COTAR a anuntat ca nu va participa la protest, considerand ca cetatenii Romaniei care beneficiaza de transportul rutier de persoane "nu trebuie sa sufere din cauza incercarilor ministrului Transporturilor de a distruge firmele din acest domeniu care au capital romanesc", si a solicitat o intalnire de urgenta cu premierul Viorica Dancila pentru detensionarea situatiei din acest domeniu.FORT a renuntat la protestul anuntat in conditiile in care nemultumirile transportatorilor urmau sa fie discutate pe 16 octombrie, intr-o dezbatere la Parlament.Presedintele Consiliului Concurentei atragea atentia in legatura cu aceste proteste ca fiecare companie de transport rutier trebuie sa isi stabileasca independent politica comerciala, iar intelegerile si/sau actiunile concertate, privind comportamentul pe piata, cum ar fi un boicot al mai multor companii, pot intra sub incidenta Legii Concurentei.Legea salarizarii i-a nemultumit si pe membrii Sindicatului National Sport si Tineret care au organizat pe 16 martie proteste la nivel national, sub forma de greva japoneza, urmate de un miting pe 28 martie in fata Ministerului Muncii si un mars catre Guvern, la care au participat circa 200 de persoane."Sindicatul National Sport si Tineret anunta declansarea programului de proteste la nivel national, ca urmare a faptului ca memoriile si solicitarile de dialog inaintate Ministerului Tineretului si Sportului, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Comisiei de Munca si Protectie Sociala a Camerei Deputatilor, in care sunt expuse principalele probleme cu care se confrunta angajatii din sistem au ramas fara raspuns. Tratamentul inegal si discriminatoriu legiferat prin adoptarea Legii-cadru nr. 153/2017 in ceea ce priveste salarizarea personalului din domeniile Sport si Tineret dar si ignorarea propunerilor de corectie si a amendamentelor depuse au determinat mentinerea celui mai scazut nivel de salarizare dintre toate categoriile de bugetari din Romania. Astfel, reincadrarea personalului si comprimarea a 70% din totalul salariilor la un cuantum de 1.300 lei net, nediferentiat pe functii, grade, trepte, gradatii au dus la aparitia unor situatii aberante pe care le-am semnalizat in repetate randuri", precizau acestia intr-un comunicat.Pe 19 iulie, a urmat o noua greva japoneza, sindicalistii reclamand neacordarea sporului si a gradatiei de vechime, in conditiile in care angajatii sunt platiti la fel fie ca au un an sau 35 de ani vechime, dar si faptul ca munca in zilele de sambata si duminica sau sarbatori legale nu este platita. De asemenea, sindicalistii acuzau neacordarea sporului de 25% pentru antrenorii care au sportivi la lotul national, precum si faptul ca incepand cu 1 ianuarie 2018 antrenorilor cu sportivi la lotul national le-au scazut veniturile.La inceputul lunii august, un nou protest, la sediul Ministerului Tineretului si Sportului: sindicalistii reclama lipsa de personal si supraincarcarea cu sarcini a angajatilor existenti, cumulul de functii dus la extrem, fara beneficii salariale, dar cu toata raspunderea presupusa de gama integrala de atributii.Sindicalistii din industria de aparare, dar si cei din cea navala au iesit la randul lor in strada, nemultumiti de problemele din domeniu.Pe 20 martie, reprezentantii Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industrie au pichetat Ministerul Economiei, pe fondul nemultumirilor fata de Legea 232/2016, care reglementeaza industria de aparare. Presedintele sindicatului, Ioan Neagu, declara ca la inceputul anului, Guvernul trebuia sa emita o hotarare prin care sa stabileasca numarul anual de salariati pe care ii primeste industria de aparare, insa pana la acel moment nu a aprobat acest document.Si cateva sute de membri ai sindicatului Liber Navalistul Mangalia si Federatiei Sindicatelor Libere din Romania au protestat pe 21 martie in fata Ministerului Economiei, acestia fiind nemultumiti de situatia in care se afla santierul naval Daewoo Mangalia Heavy Industries.Acestia solicitau adoptarea unei decizii referitoare la exercitare/neexercitarea dreptului de preferinta al Guvernului Romaniei cu privire la achizitia pachetului de actiuni detinut de DSME (Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, n.r.), avansarea unui calendar concret, cu termene precise, cu privire la procesul transferului de actiuni si informarea corecta, clara si concreta a salariatilor cu privire la intentiile Guvernului referitoare la situatia santierului naval din Mangalia.Sindicatele din aparare au protestat din nou pe 15 si 16 mai, cand au pichetat timp de doua ore Guvernul Romaniei, pentru a semnala problemele cu care se confrunta companiile si salariatii din acest sector de activitate.