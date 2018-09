30% dintre lucratorii din Romania au fost platiti cu salariul minim, in 2017

"Romania a inregistrat in 2017 o usoara crestere a ocuparii, sub un procent, dar se pozitioneaza intre ultimele tari din punct de vedere al ratei de ocupare.Deci, avem un indicator unde trebuie sa lucram, avem foarte multe persoane care sunt intr-o forma sau alta de inactivitate partiala sau totala, voita sau nu. Si, de asemenea, trebuie sa va spunem ca avem, tot pentru anul 2017, o statistica.Aceasta ne arata ca 30% dintre lucratorii din Romania au fost platiti la nivelul salariului minim. Ingrijorator. Ingrijorator chiar si in conditiile in care salariul minim a crescut.Insa, daca iar ne pozitionam fata de tarile Uniunii Europene, avem aceasta dilema: ce dorim si cum reusim sa facem? Pentru ca niciodata cresterea de salariu nu trebuie sa fie singulara, ci trebuie sa fie insotita de productivitate", a spus Valentina Vasile, la dezbaterea pe tema "Munca ziliera in Romania si alte tipuri de munca ocazionala in Romania", organizata de Institutul European din Romania, in parteneriat cu Euractiv Network.Potrivit acesteia, in Romania, riscul de saracie a luat din nou tendinta de crestere. Romania a avut o perioada mica de scadere, dar este din nou pe curba de crestere."Ce este mai rau, am ajuns sa creasca saracia in munca, lucru grav din aceasta perspectiva. Ce este foarte interesant, pentru ca noua ne place statistica, dar este socanta, am luat o ultima constatare care ar trebui sa ne puna pe ganduri pe absolut toti - si mai ales ar trebui sa ne puna pe ganduri din perspectiva revigorarii si dezvoltarii unui nou dialog social intre partenerii pe piata muncii - statistica este socanta: 10% din populatia cu cele mai mici venituri castiga de 14 ori mai putin decat 50% din populatia cea mai saraca. In traducere, saracii saracilor si exista o tendinta de crestere a decalajelor", a aratat Valentina Vasile.Directorul stiintific al IEN a mentionat ca datele sunt luate din Semestrul European. Pe langa aceste date, Valentina Vasile a spus ca Romania se confrunta cu o criza cronicizata la nivel national: imbatranire demografica si mobilitatea pentru munca.