Angajatorii romani cauta contabili si economisti. Numarul de locuri de munca disponibile in domeniul financiar a crescut cu 60%

Potrivit datelor centralizate, orasele cele mai ofertante sunt: Bucuresti (436 anunturi), Timisoara (117), Cluj-Napoca (99), Arad (60), Iasi (56) si Brasov (51).Cele mai multe anunturi vizeaza posturile de contabil (580), economist (332), director economic (42), analist financiar (37) si ofiter credite/ofiter bancar (31).De asemenea, in sistemul bancar exista oferte pentru ofiteri de conformitate, sefi agentie, administratori cont, auditori, analisti credite, specialisti control risc si ofiteri colectare debite.Tot pe domeniul financiar, oferta include joburi in strainatate, respectiv: Polonia (15 anunturi in Varsovia), Ungaria (opt oferte in Budapesta) si Franta (trei oferte in Menton).Conform BestJobs.ro, in ceea ce priveste candidatii, companiile pot alege din randul celor peste 426.000 de candidati cu experienta in domeniul financiar si care ocupa sau au ocupat pozitii de economisti (83.517), contabili (105.117), auditori (50.535), analisti financiari (86.131) si ofiteri credite (101.513).Nu in ultimul rand, candidatii cu studii si experienta in domeniul economic pot opta pentru locurile de munca din domeniul administrativ/office jobs, existand pe platforma de specialitate 597 anunturi pentru pozitia de asistent manager si 1.263 pentru consilier/specialist suport sau call center.