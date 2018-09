Bugetarii au primit tichete de vacanta in valoare de 223 de milioane de euro, in 2018

In august 2018, valoarea voucherelor s-a ridicat la 17,1 milioane de euro, fiind emise aproximativ 1,3 milioane de tichete pe hartie, in valoare de 14,1 milioane de euro, si peste 264.000 vouchere pe suport electronic, in valoare de trei milioane de euro.Iunie 2018 a fost luna cu cea mai mare valoare a voucherelor de vacanta emise, respectiv 125 de milioane de euro.Voucherele de vacanta pe suport electronic, a caror folosire reduce considerabil birocratia intregului proces, reprezinta numai aproximativ 10% din numarul total al celor emise intre ianuarie si august. Numarul acestora, 850.000, este insa de 11 ori mai mare fata 2017.Reprezentantii ANAT recomanda, avand in vedere experienta acestui an, cand cele mai multe vouchere de vacanta s-au emis in luna iunie, in plin sezon estival, ceea ce a facut in multe cazuri destul de dificila alegerea vacantei dorite, ca in 2019 acestea sa fie date la inceputul anului."Proprietarii lor ar putea profita de perioada de Inscrieri Timpurii, al carui varf este intre ianuarie si martie, in care isi pot alege vacanta potrivita dintr-o multitudine de oferte care au si reducere", spun acestia.Valabilitatea voucherelor de vacanta este de un an de zile. Cei care le-au primit in acest an si nu le-au valorificat deocamdata le pot folosi pentru vacante in timpul iernii si chiar vara viitoare, daca sunt cumparate din timp. Mai multe agentii de turism au lansat deja pachete de vacanta cu transport, cazare, servicii de masa, tratament si alte servicii asociate pentru vara viitoare.Voucherele de vacanta au fost introduse pe piata din Romania in 2009, dar acordarea lor a fost oprita in sistemul public dupa un an, din cauza crizei economice, si de atunci a fost restrictionata an de an prin act normativ. Pana anul trecut, doar angajatii din sistemul privat au primit vouchere de vacanta. In Romania, voucherele de vacanta sunt emise de companiile de tichete valorice Up Romania, Edenred si Sodexo Pass.