Ce beneficii primesc angajatii romani si ce isi doresc in plus de la angajatori

Beneficii in bani si prime - 29.01%

Servicii medicale - 26.90%

Pensie - 3.88%

Educatie - 2.45%

Relaxare - 18.63%

Program flexibil - 9.02%

Altele - 10.12%

Top 10 beneficii pe care le primesc angajatii romani

Prima de vacanta sau sarbatori

Abonamente de servicii medicale

Program flexibil de lucru

Telefon de serviciu

Cafea sau sucuri oferite gratuit

Asigurare medicala pentru membrii familiei

Traininguri / formari profesionale oferite gratuit sau cu reducere

Asigurari servicii stomatologice

Asigurare de viata

al 13-lea salariu;

prime de vacanta sau sarbatori;

abonamente pentru servicii medicale;

asigurari servicii stomatologice;

tichete de masa;

program flexibil de lucru;

zile libere in plus;

asigurare medicala pentru membrii familiei;

asigurare de viata;

asigurari servicii medicale.

Studiul a fost realizat in urma analizei a 3657 de formulare completate de angajatii romani cu privire la beneficiile pe care le primesc de la angajatori din sapte industrii diferite.Totodata, in urma unui sondaj realizat de Undelucram.ro, pe un esantion de 1450 de persoane, se arata ca beneficiile pe care romanii si le doresc cel mai mult in 2019 sunt al 13-lea salariu, prima de vacanta/sarbatori, abonamente de servicii medicale si/sau servicii stomatologice, tichete de masa si un program de lucru flexibil.Prezenta companiilor straine in Romania pare sa influenteze in bine piata muncii locale. Tot mai multi angajati primesc beneficii salariale diverse, care se ridica la standardele occidentale.Studiul realizat de Undelucram.ro, cea mai mare platforma dedicata angajatilor din Romania, a constat in analiza a 3657 de chestionare completate de angajati din sapte industrii diferite: banci si institutii financiare, BPO & servicii, consultanta, IT&C, productie, retail si telecomunicatii.Desi ponderea beneficiilor difera usor de la o industrie la alta, categoriile de beneficii pe care romanii le primesc cel mai des de la companiile pentru care lucreaza sunt: bonusurile sau primele in bani, serviciile medicale, serviciile sau pachetele de relaxare si facilitatile cu privire la programul sau modul de lucru."Ideea de a studia care sunt beneficiile pe care le primesc angajatii de la companii a venit chiar de la utilizatorii nostri. Primeam des intrebari cu privire la ce fel de beneficii se dau in general, asa ca am decis sa realizam aceasta analiza care sa vina atat in ajutorul angajatilor, cat si in ajutorul companiilor care isi doresc sa devina mai competitive si sa satisfaca nevoile angajatilor." a mentionat Costin Tudor, fondatorul platformei Undelucram.ro.Categoriile de beneficii pe care le primesc angajatii romani per industrie:In perioada 15 ianuarie - 15 februarie, Undelucram.ro a derulat un sondaj in randul utilizatorilor platformei pentru a afla ce beneficii si-ar dori mai mult in anul 2019. La sondaj au participat 1450 de respondenti si au fost luate in calcul doar chestionarele completate in intregime.Astfel, primele 10 beneficii pe care angajatii romani si le doresc mai mult in 2019 sunt:In plus, 46.2% dintre respondenti au mentionat ca si-ar dori o zona de relaxare care i-ar incuraja sa aiba un stil de viata echilibrat, 54% dintre respondenti ar vrea fructe oferite gratuit la locul de munca, iar 39% dintre angajati ar aprecia ceaiurile, cafeaua si sucurile naturale.In ceea ce priveste evenimentele pe care si le doresc mai mult in 2019, 53% dintre angajati prefera teambuilding-urile, 42% au votat petrecerea de Craciun, 33% programele de tipul Fun at Work si 25% competitiile sportive. Doar 20% dintre respondenti isi doresc o petrecere la birou cu ocazia sarbatorilor Pascale.