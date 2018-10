Sindicatele acuza: Propunerile Guvernului sunt devastatoare pentru angajatori

El s-a referit la intentia Executivului de a introduce un salariu minim pentru cei cu studii superioare sau pentru cei cu minimum 15 ani vechime in munca."In ultimii ani, foarte multi angajatori se folosesc de prevederile Codului muncii si utilizeaza salariul minim pentru a-si plati angajatii, dar apoi completeaza cu alte venituri, pentru a nu mai plati taxe si impozite.Nimeni nu stie care este amploarea acestui fenomen, pentru ca ar trebui sa se faca o cercetare ampla pentru asta. Masura propusa de Guvern este menita sa contracareze acest fenomen, insa nu Guvernul trebuie sa impuna acest lucru, ci ar trebui sa repuna in vigoare mecanismul negocierii colective, care devine obligatoriu in orice economie", a spus Costin.Potrivit acestuia, propunerile sunt binevenite pentru salariati, dar devastatoare pentru angajatori."Nu este firesc insa ca ele sa fie impuse de catre Guvern. Urmeaza sa ne trezim cu mercuriale pe tema preturilor, iar statul sa controleze tot, cum era pe vremuri", a aratat liderul sindical.In ceea ce priveste propunerea de majorare de la 1 noiembrie a salariului minim, Costin a arata ca acest lucru va insemna o crestere semnificativa a veniturilor la bugetul de stat si la cel al asigurarilor sociale."Noi avem o pondere uriasa a angajatilor platiti cu salariul minim. O astfel de masura va duce si la cresterea salariului brut si se va traduce intr-o mica crestere si a salariului net", a continuat seful BNS.Totodata, referitor la propunerea de inghetare a salariilor pentru anul viitor, Costin a aratat ca a fost un scenariu de calcul, iar Ministerul Muncii a insistat ca nu se va intampla asa ceva."Daca aceasta teza cu inghetarea e valida, ar trebui sa vedem acest lucru intr-un proiect de ordonanta de urgenta. Insa declaratiile pe aceasta tema s-au schimbat in cateva ore", a mai spus Costin.Anul viitor ar urma sa primeasca majorari salariale circa 700.000 - 800.000 de salariati din toate categoriile, mai putin medicii si asistentii medicali. Majorarea ar urma sa fie in cuantum de 25% din diferenta dintre salariul actual si cel din 2022, conform grilei din Legea salarizarii unice.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sambata, ca documentul privind o posibila inghetare a salariilor bugetarilor, reprezinta un document de lucru, o posibila varianta, dar exista totodata si o propunere de aplicare a legii salarizarii pana in 2020, in loc de 2022."In cateva saptamani noi intram in Guvern cu proiectul de buget pe 2019, document in cadrul caruia vom regasi varianta finala. Este o discutie, un scenariu propus de Ministerul de Finante, pe baza unor calcule, si chiar o propunere de aplicare a legii salarizarii nu pana in 2022, ci chiar pana in 2020, tocmai pentru a arata foarte clar ca suntem foarte siguri de ceea ce facem, ca nu aplicam masuri dincolo de mandatul acestui Guvern, adica 2020. Si, mai mult, trebuie sa subliniez inca o data ca Guvernul PSD-ALDE a promis si a aplicat ceea ce a promis. Nu a taiat din veniturile romanilor", a spus ministrul Finantelor.Tot sambata, Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a scris pe pagina de Facebook ca Legea salarizarii nu va fi modificata."Legea salarizarii se va aplica asa cum a fost ea adoptata de Parlament, chiar daca lunile acestea a mai existat un scenariu, si anume sa se aplice direct grila din 2022 in 2020, asa cum au solicitat, in mod repetat, mai multe federatii sindicale. Consideram insa ca legea trebuie aplicata asa cum a fost adoptata de Parlament si cum este in vigoare, cu aplicare etapizata pana in 2022 si crestere anuala cu 25 la suta din diferenta pana la grila din 2022. Mai mult, dupa analiza datelor transmise de Comisia de Prognoza, MMJS lucreaza la cresterea salariului minim pe economie inca de la finalul acestui an si la diferentierea salariului minim in functie de studii sau vechimea de peste 15 ani", a spus Vasilescu.