Hotelieri: Turismul romanesc are nevoie de inca 100.000 de angajati

"De foarte mult timp am discutat despre problemele din industrie, iar asteptarile noastre nu au fost fructificate. Industria turismului a alunecat spre alte solutii pentru a rezolva problemele fortei de munca in turism, cum ar fi importul de forta de munca din tarile non-UE. Cea mai buna varianta in care merita sa investim este sa sustinerea sistemului educational romanesc. Drept urmare, federatia noastra a gasit solutii pentru a reusi si vom rezolva partial problema crizei de forta de munca. In caz ca nu se vor rezolva aceste probleme, perspectivele sunt sumbre, iar dezvoltarea de noi hoteluri, de noi restaurante va incetini, iar potentialul turistic va scadea, la fel si calitatea serviciilor. Suntem fortati sa investim in tinerii aflati in scolile de turism. Daca nu vom investi in educatie estimam ca deficitul fortei de munca pe care o vom avea in turism se va accentua, pentru ca vor fi turisti romani care vor prefera sa mearga in strainatate, in detrimentul vacantelor din tara. La ora actuala, in turismul din Romania lucreaza 500.000 de oameni, direct sau indirect, iar deficitul pe acest segment se ridica la 20% din acest total", a spus Ile.Datele prezentate, miercuri, de catre oficialul FIHR arata ca platformele de recrutare au din ce in ce mai multe anunturi cu "joburi" disponibile in turism, un exemplu in acest sens fiind OLX unde, in perioada iulie-decembrie 2018, existau 19.805 de posturi disponibile in industria ospitalitatii.Pe de alta parte, un studiu realizat KPMG, la cererea Confederatiei Patronale Concordia, din care FIHR face parte, releva faptul ca la nivelul unei populatii de 4.875.656 de tineri in varsta de 15-34 ani, exista o pondere foarte scazuta a celor cu experienta profesionala din timpul studiilor, respectiv numai 1,2% au lucrat pe perioada studiilor. In plus, pentru 44,1% dintre tineri nivelul de instruire corespunde intr-o mare masura cerintelor, pentru 35,3% intr-o oarecare masura, 13,6% putin si 7,1% deloc.Totodata, peste 30% dintre tinerii absolventi cu studii superioare au o ocupatie din grupele majore de ocupatii 3-9, care necesita studii medii, iar 10,2% dintre cei chestionati, cu studii medii, au o ocupatie din grupa majora de ocupatii 9, corespunzatoare muncitorilor necalificati.In perioada 12 - 13 aprilie, FIHR va organiza un eveniment national in zeci de orase si hoteluri, prin care unitatile hoteliere din intreaga tara vor primi circa 4.000 de elevi (intre 14-19 ani) si studenti, carora le vor arata ce inseamna un loc de munca in industria ospitalitatii.Cu acea ocazie, aproximativ 100 de hoteluri din 30 de orase isi vor deschide portile, fiind un eveniment la nivel national organizat de FIHR cu sprijinul Ministerului Educatiei Nationale, Asociatiei Liceelor Hoteliere si de Turism, si a Institutului Francez din Romania.De asemenea, in cadrul proiectului bilateral "Rencontres franco-roumaines du tourisme" a fost constituita o retea-pilot de 17 licee de turism si alimentatie publica. In anul 2017, aceste licee s-au organizat in Asociatia Liceelor Hoteliere si de Turism din Romania - ARLIHT. In perioada 27 - 28 mai, FIHR, in parteneriat cu Institutul Francez din Romania, MEN si ARLIHT vor organiza la Sibiu Forumul "Rencontres franco-roumaines du tourisme". Evenimentul se inscrie si in calendarul pe 2019 al actiunilor proiectului bilateral "Rencontres franco-roumaines du tourisme"/ Intalnirile franco-romane pentru tursim - derulat din 2016 - de catre Institutul Francez din Romania - Ambasada Frantei in Romania, Ministerul Educatiei Nationale si FIHR.Acest proiect a fost initiat de Institutul Francez din Romania - Polul "Cooperare educativa" si dezvoltat de catre Atasatul de cooperare educativa - Michel Monsauret si coordonat (2016-2019) de Corina Stanila, consilier pentru proiecte bilaterale - Institutul Francez din Romania.Federatia Industriei Hoteliere din Romania (FIHR) a organizat, miercuri, o conferinta de presa avand ca tema criza fortei de munca din industria de turism autohtona.