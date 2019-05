Locuri de munca in Romania pentru oamenii necalificati

Chiar daca numarul personalului necalificat este foarte mare, numarul locurilor de munca vacante este unul urias, Romania trecand printr-o criza foarte mare de forta de munca.Zi de zi sunt disponibile zeci de mii de locuri de munca in toata tara, in domenii precum constructii sau vanzari.Asa cum am amintit, in Romania exista o criza foarte mare de forta de munca, care se acutizeaza de la o zi la alta. In primul rand, exista criza fortei de munca calificate.Oamenii cu pregatire prefera sa plece in afara tarii sa lucreze pentru mai multi bani.Totusi, cei care au o calificare pot avea salarii decente si in Romania, asadar, pot fi gasiti destul de multi medici, avocati, ingineri sau IT-isti care traiesc in Romania.Problema majora este legata de personalul necalificat. Desi exista zeci de mii de locuri de munca pentru necalificati in Romania, acestea nu sunt ocupate din cauza discrepantei uriase intre salarii. Mai bine de 0% dintre cei care lucreaza in domenii in care nu este nevoie de calificare castiga salariul minim, care este de 1900 de lei brut. In afara tarii, acest salariu depaseste deseori 6000 de lei net, ceea ce este foarte atractiv.Exista mai multe probleme, multe dintre acestea complexe:* Exista forta de munca numeroasa care se bazeaza pe ajutoarele sociale. Ajutoarele sociale din Romania sunt destul de mari, in asa fel incat multi potentiali muncitori necalificati prefera sa beneficieze de o astfel de indemnizatie si sa lucreze cu ziua pentru a-si completa veniturile. Eliminarea ajutoarelor sociale ar putea fi o rezolvare dura, insa eficienta.* Discrepanta uriasa intre salariile din Europa de Vest si salariile din Romania este un factor important pentru lipsa muncitorilor necalificati. Cresterea salariilor poate sa fie o problema reala pentru mediul privat, iar obligarea muncitorilor sa raman nu este o solutie. Tocmai de aceea, trebuie sa se construiasca in timp, un mediu de lucru cat mai competitiv.* Exista inca o lipsa de comunicare in piata muncii. Desi la nivel national exista aproape 30 000 de locuri de munca in mediul necalificat, cei care ar putea sa le ocupe nu sunt bine informati. O informare mai buna prin pliante sau accesarea siteurilor de joburi precum jobslist.ro , sunt solutii care ar putea sa rezolve macar o mica parte din problema.