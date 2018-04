Patronatele din industria ospitaliera cer legalizarea bacsisului cat mai repede

"Educatia din industria de restaurante poate sa fie un pilon foarte bun de atractie si de pastrare a resursei umane. Poate cea mai mare durere a industriei, astazi, este resursa umana.Cum putem sa functionam si noi mai eficient, fara sa mai avem restaurante de nivel mediu.Printre obiectivele noastre pe termen mediu si lung se afla legalizarea tipsului fiscal.In Romania, astazi, nu poti sa platesti tips (bacsis, n.r.) pe card, de exemplu. Un subiect de care ne lovim din ce in ce mai serios. In Israel, de exemplu, poti plati cu cardul tipsul.Un alt obiectiv este modificarea Legii privind munca sezoniera. Chiar ieri (marti, 10 aprilie 2018, n.r.) s-a votat in Camera Deputatilor un proiect privind legalizarea muncii sezoniere in hoteluri si restaurante.De asemenea, invatamantul dual si promovarea jobului in industrie. Vrem sa schimbam aceasta parere despre industria ospitalitatii, cum ca ar fi un job temporar.Sa putem avea cultura de a putea intra din tinerete in industria ospitalitatii si sa putem iesi la pensie ca o persoana demna", a mentionat Petrescu.Potrivit reprezentantului patronatelor din industria hotelurilor si restaurantelor, a afirmat ca lipsa unei schimbari permanente in domeniu conduce foarte usor la intrarea in zona "out of business"."In industria noastra cel mai important drive este acela de a te transforma, de a fi in fata clientului cu ceva nou si bun, in asa fel incat sa-l putem pastra. Industria ospitalitatii trebuie sa fie bazata pe etica si pe cultura gastronomica.Este oare normal sa avem o diferenta de la 3 milioane la aproape 9 milioane de turisti fata de Bulgaria?Nu cred ca e normal sa se intample asta, dar e nevoie sa muncim. Este important sa cream o industrie profitabila si sa iesim din aceasta paradigma in care se deschid multe restaurante, dar la fel de multe se si inchid. Daca nu vii cu ceva nou, cu o schimbare, esti foarte usor "out of business" din industria noastra", a subliniat Dragos Petrescu.Din datele prezentate de catre HORA reiese ca Romania are o cifra de afaceri de 3,6 miliarde de euro in domeniul restaurantelor, iar la nivel national functioneaza 26.000 de restaurante, din care 3.670 in Bucuresti. Totodata, cifra de afaceri in domeniul restaurantelor inregistrata in Bucuresti are o pondere de 45% din total.In anul 2015, Guvernul a decis sa legifereze bacsisul, acesta urmand sa fie evidentiat pe un bon fiscal separat si taxat cu 16%. In urma controverselor iscate la vremea respectiva pe marginea acestei reglementari, ministrul Finantelor de atunci, Eugen Teodorovici, a luat hotararea de a renunta definitiv la acea masura."Masura a fost adoptata de Ministerul de Finante Publice in acest an (2015, n.r.), in contextul binecunoscut al controalelor ANAF. Mai exact, atunci cand inspectorii fiscali gaseau in casele de marcat diferente de bani nefiscalizati. Intreaga piata era nemultumita de inchiderea firmelor, asa ca, la cerere, am optat pentru aceasta solutie.Foarte important este faptul ca nu a fost o masura luata pentru a mari incasarile la buget, ci pentru a rezolva o problema punctuala (...).Am organizat o noua consultare, la sfarsitul saptamanii trecute, si am incercat sa gasim impreuna solutii alternative care sa lucreze in beneficiul ambelor parti.Concluzia intalnirii a fost aceea de a renunta la taxa, am decis sa renuntam definitiv la aceasta masura", a precizat Teodorovici.Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA) organizeaza, incepand de miercuri, timp de doua zile, cea de-a doua editie a Conferintei Nationale a Industriei Ospitalitatii.HORA este autoritatea reprezentativa a industriei ospitalitatii romanesti, avand misiunea de a sustine si de a promova interesele si valorile comune ale membrilor sai pe plan national si international.