Rata somajului creste in fiecare luna, in Romania

In acest context, numarul somerilor (in varsta de 15 - 74 ani) estimat pentru luna octombrie a anului 2018 a fost de 370.000 de persoane, in crestere fata de luna precedenta, cand se inregistrau 355.000 de persoane, dar in scadere fata de octombrie 2017, de la 434.000 de persoane.Potrivit sursei citate, pe sexe, rata somajului in cazul barbatilor a depasit-o cu 1,4 puncte procentuale pe cea a femeilor, valorile respective fiind 4,6% in cazul persoanelor de sex masculin, si 3,2% in cazul celor de sex feminin. Rata somajului la barbati a fost cu 1,4 puncte procentuale mai mare decat la femei.Datele INS releva faptul ca, pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata somajului a fost estimata la 3,2% pentru luna octombrie a acestui an, 3,8% in cazul barbatilor si 2,3% in cel al femeilor.La nivelul intervalului de referinta, numarul somerilor in varsta de 25 - 74 ani reprezenta 72,9% din numarul total al somerilor estimat pentru luna octombrie.