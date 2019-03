Romania ar putea aduce forta de munca din Asia pentru industria turismului

"Avem in vedere sa rezolvam, printre altele si lipsa stringenta a fortei de munca din domeniul turismului. Ne bucuram ca exista si crestere in turism, datorita masurilor pe care le-a luat ministerul in ultimii ani, cum ar fi voucherele de vacanta sau TVA de 5%. Avem o serie de proiecte la care ne-am gandit si pe care le avem in derulare. Vorbim despre doua proiecte in colaborare cu Centrul National de Invatamant Turistic, pe fonduri europene pentru beneficiari din Vrancea si Brasov, pentru calificare si competente. Mai avem in plan un proiect de instruire profesionala despre care nu va pot spune acum foarte multe. Toti stiu ca este nevoie imperioasa de forta de munca in turism, la fel cum si tarile din Vest s-au confruntat cu acest lucru. Astazi ne confruntam si noi cu aceasta problema si incercam sa gasim metode de rezolvare a problemei prin aducerea fortei de munca din Asia. Acestea sunt metode doar pentru termen scurt, deci trebuie sa ne gandim si la variante de rezolvare pe termen mediu si lung", a spus Tarteata.Potrivit presedintelui Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), Calin Ile, deficitul de pe piata fortei de munca din industria turismului din Romania este de 20%, raportat la cei 500.000 de oameni care sunt deja angajati in acest domeniu, in mod direct sau indirect.In perioada 12 - 13 aprilie, FIHR va organiza un eveniment national in zeci de orase si hoteluri, prin care unitatile hoteliere din intreaga tara vor primi circa 4.000 de elevi (intre 14-19 ani) si studenti, carora le vor arata ce inseamna un loc de munca in industria ospitalitatii.Cu acea ocazie, aproximativ 100 de hoteluri din 30 de orase isi vor deschide portile, fiind un eveniment la nivel national organizat de FIHR cu sprijinul Ministerului Educatiei Nationale, Asociatiei Liceelor Hoteliere si de Turism, si a Institutului Francez din Romania.De asemenea, in cadrul proiectului bilateral "Rencontres franco-roumaines du tourisme" a fost constituita o retea-pilot de 17 licee de turism si alimentatie publica. In anul 2017, aceste licee s-au organizat in Asociatia Liceelor Hoteliere si de Turism din Romania - ARLIHT. In perioada 27 - 28 mai, FIHR, in parteneriat cu Institutul Francez din Romania, MEN si ARLIHT vor organiza la Sibiu Forumul "Rencontres franco-roumaines du tourisme". Evenimentul se inscrie si in calendarul pe 2019 al actiunilor proiectului bilateral "Rencontres franco-roumaines du tourisme"/ Intalnirile franco-romane pentru tursim - derulat din 2016 - de catre Institutul Francez din Romania - Ambasada Frantei in Romania, Ministerul Educatiei Nationale si FIHR.Acest proiect a fost initiat de Institutul Francez din Romania - Polul "Cooperare educativa" si dezvoltat de catre Atasatul de cooperare educativa - Michel Monsauret si coordonat (2016-2019) de Corina Stanila, consilier pentru proiecte bilaterale - Institutul Francez din Romania.Federatia Industriei Hoteliere din Romania (FIHR) a organizat, miercuri, o conferinta de presa avand ca tema criza fortei de munca din industria de turism autohtona.